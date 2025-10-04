Que sont les jubilés des migrants et des missionnaires qui se tiennent ce week-end à Rome ?

Ce week-end, le jubilé du monde missionnaire et le jubilé des migrants seront célébrés à Rome et au Vatican. Le pape Léon XIV recevra les participants lors d’une audience ce samedi avant de présider une messe sur la place Saint-Pierre ce dimanche.

Les célébrations jubilaires se poursuivent au Vatican. Durant cette année sainte de l'Eglise catholique, décrétée par le pape François avec pour devise «Pèlerins de l'espérance», de nombreux jubilés ont eu lieu depuis le mois de janvier.

Et ce week-end, ce sont les migrants et le monde missionnaire qui seront mis à l'honneur. «Dans un monde assombri par les guerres et les injustices, même là où tout semble perdu, les réfugiés se dressent comme des messagers d’espérance», avait déclaré le souverain pontife en marge des célébrations.

Deux journées de prières et de festivités

Les deux jubilés commenceront ensemble par une audience présidée par le pape Léon XIV sur la place Saint-Pierre, ce samedi 4 octobre, à 10 h. Dans l’après-midi, de 14 h à 17 h, les personnes qui y participeront passeront la Porte sainte de la basilique vaticane.

Les participants des deux jubilés retrouveront le souverain pontife ce dimanche, toujours sur la place Saint-Pierre, pour une messe qui sera célébrée à partir 10 h 30. Enfin, ils se retrouveront dans l’après-midi pour un temps festif intitulé «Fête des peuples», dans les jardins du Château Saint-Ange à Rome.

Plus de 10.000 personnes originaires de 100 pays attendues

Au total, plus de 10.000 personnes migrantes, ou appartenant à des associations qui les accompagnent, seront attendues. Elles viendront d'environ 100 pays, parmi lesquels l’Italie, les États-Unis, la Suisse, le Salvador, le Nigeria, le Bangladesh, l’Allemagne ou le Mexique.

De nombreux missionnaires laïcs et religieux du monde entier, ainsi que diverses organisations liées à l’action missionnaire et des prêtres envoyés en mission par leurs évêques, seront également présents afin de célébrer leur engagement.

Les festivités de l'année sainte se poursuivront le week-end prochain, avec le jubilé de la Vie Consacrée les 8 et 9 octobre prochains, toujours organisé sur la Place Saint-Pierre.