SOS Villages d'enfants : le directeur de l'ONG, accusé de maltraitance, suspendu de ses fonctions

Le directeur de SOS Villages d’enfants, soupçonné de maltraitance à l’encontre d’enfants accueillis dans plusieurs de ses structures, a été relevé de toutes ses fonctions. Selon un média autrichien, les jeunes victimes auraient été battues, enfermées et photographiées nues pendant des années.

Le monde de l’enfance une nouvelle fois touché par une triste affaire. À la suite de soupçons de maltraitance à l’encontre d’enfants accueillis dans plusieurs de ses structures en Autriche, le directeur de SOS Villages d’enfants a été suspendu de ses fonctions, a annoncé ce samedi le conseil de surveillance de l’ONG internationale.

Dans l’attente des conclusions d’une commission d’enquête, Christian Moser, à la tête de l’organisation depuis 17 ans, a été relevé de toutes ses fonctions. «Pour le conseil de surveillance, il est clair que la protection de l'enfance, la transparence et le traitement des faits sont une priorité absolue», a déclaré Irene Szimak, présidente du conseil de surveillance de SOS Villages d'Enfants Autriche, dans un communiqué.

Battus, enfermés et photographiés nus

Le 17 septembre dernier, l’organisation avait annoncé le lancement d’une évaluation externe de ses procédures. Elle faisait suite aux révélations de l’hebdomadaire Falter concernant des mauvais traitements à l’encontre d’enfants accueillis sur son site de Moosburg, dans le sud-ouest de l’Autriche, de 2008 à 2020.

Selon le média autrichien, des enfants et adolescents ont notamment été battus, enfermés et photographiés nus pendants des années. En revanche, ces faits n’ont jamais été rendus publics malgré la production d’un rapport détaillé en 2020.

Un donateur visé dans une affaire de pédophilie

Depuis, de nouvelles révélations ont fait état d'accusations similaires concernant les villages d'enfants d'Imst au Tyrol, et de Seekirchen près de Salzbourg. Les procureurs de Klagenfurt, Innsbruck et Salzbourg enquêtent désormais sur ces allégations.

En 2022, SOS Villages d’enfants avait annoncé l’existence d’une affaire de pédophilie impliquant un important donateur dans l’une de ses structures en Asie. L’année précédente déjà, plusieurs cas de violences avaient été révélés.

Pour rappel, cette ONG accueille des enfants orphelins ou abandonnés. Au total, l’organisation compte 572 antennes à travers le monde.