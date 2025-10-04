Tren de Aragua : qui est Nelson Arturo N., responsable du gang vénézuélien que Donald Trump désigne comme une «organisation terroriste» ?

Selon les autorités mexicaines, Nelson Arturo N., un responsable du gang vénézuélien Tren de Aragua, a été arrêté ce samedi au Mexique avec deux complices. Âgé de 29 ans et dont la nationalité n'a pas été précisée, il est accusé de plusieurs crimes. Et son organisation criminelle est désignée comme groupe terroriste par les États-Unis.

Une bonne prise pour les autorités mexicaines. Ces dernières ont annoncé ce samedi 4 octobre qu’un responsable du gang vénézuélien Tren de Aragua, accusé de plusieurs crimes, a été arrêté au Mexique avec deux complices.

Lié à des crimes de «traite d'êtres humains»

L’individu, identifié comme Nelson Arturo N., est désigné comme «le chef et principal opérateur au Mexique» de ce gang, en plus d'être lié à des crimes de «traite d'êtres humains, vente de stupéfiants, homicide, enlèvement et extorsion», selon un communiqué conjoint des autorités.

Âgé de seulement 29 ans, il «est considéré comme le commanditaire et l'auteur matériel de plusieurs féminicides», a souligné le secrétaire à la Sécurité, Omar García Harfuch, sur son compte X. En revanche, sa nationalité n’a pas été précisée.

En seguimiento a trabajos de investigación relacionados con la organización delictiva “Tren de Aragua”, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX detuvieron en la Ciudad de México a Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”,… pic.twitter.com/PHYbiAK9lu — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 4, 2025

Au moment de leur arrestation, les trois individus étaient en possession de drogues. Ces derniers opéraient dans les États centraux de Puebla, Morelos, dans l'État de Mexico et dans plusieurs municipalités de la capitale, selon Omar García Harfuch.

Désigné comme groupe terroriste par les Etats-Unis

Mais concrètement, quel est ce gang vénézuélien Tren de Aragua ? En février dernier, les États-Unis ont inscrit ce groupe criminel transnational spécialisé dans les enlèvements, les extorsions et les assassinats sur leur liste des organisations terroristes étrangères.

Fin janvier, le jour de son investiture en tant que 47e président des Etats-Unis, Donald Trump avait promis de s’en prendre aux cartels, en désignant le puissant gang vénézuélien comme un «groupe terroriste», dans le cadre de sa lutte contre l'immigration clandestine.

«Parmi les décrets que je signerai aujourd'hui, nous allons aussi désigner les cartels comme des organisations terroristes étrangères», avait alors déclaré le président Trump dans son discours inaugural, peu après sa prestation de serment.

5.000 membres

Plus précisément, Tren de Aragua est une organisation redoutée d'origine vénézuélienne, qui sème la terreur dans plusieurs pays du continent américain. Né dans la prison vénézuélienne de Tocorón, dans l'État d'Aragua, le groupe criminel a commencé à se manifester il y a une dizaine d'années.

Au total, le gang compte quelque 5.000 membres. Et ces derniers se consacrent à l'extorsion, aux meurtres sur contrat, au trafic de drogue, à la prostitution, à la traite des êtres humains et même à l'exploitation minière illégale.