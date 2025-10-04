Toute l’actu en direct 24h/24
Voici les pays où le taux de chômage est le plus élevé en Europe

A contrario, l'Allemagne a l'un des taux de chômage les plus bas d'Europe. [Michael DALDER/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Selon les estimations d’Eurostat, un peu plus de 13 millions d’Européens, dont près de 11 millions dans la zone euro, étaient encore sans emploi en août 2025. Dans quel pays ce chiffre est-il le plus haut ?

Un taux stable. Selon les données d’Eurostast publiées ce jeudi 2 octobre, 13,089 millions d’Européens étaient au chômage au sein des Vingt-Sept en août 2025, dont 10,842 millions dans la zone euro, un chiffre stable par rapport à la même période l'an passé, selon l’office de statistique.

Si l’Allemagne, la Bulgarie ou encore Malte font office de bons élèves, avec respectivement 3,7%, 3,6% et 2,9%, l’Espagne enregistre le taux de chômage le plus élevé de l’Union européenne en août 2025 avec 10,3%. Un résultat toutefois en baisse puisqu’il était de 11,3% en août 2024.  

D’ailleurs, à la fin de cette même année, Carlos Cuerpo, ministre de l’Economie espagnol, avait affiché son ambition de faire descendre le chômage de son pays aux alentours de 8% d’ici la fin de 2027.

La Finlande, la Suède et l’Estonie mauvais élèves

La Finlande, la Suède et l’Estonie ont également enregistré les taux de chômage les plus hauts en Europe, avec respectivement 9,8%, 8,7% et 8,2%.  

Selon le ministère des Finances finlandais, la croissance économique a été ralentie après l’application des droits de douane américains, mais le gouvernement a prévu une augmentation de son PIB d’1% en 2025, d’1,4% en 2026 et d’1,7% en 2027. En parallèle, il espère atteindre un taux de chômage de 8.4% en 2027.

Pour ce qui est de la France, ce pourcentage est resté stable avec 7,5%, ce qui représente un peu plus de 2,3 millions de personnes.  

