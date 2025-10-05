Entre hommages et rassemblements... Israël, Paris, Londres et les grandes villes commémorent les attaques du 7-Octobre ce dimanche

À l'aube des deux ans des attentats du 7-Octobre, de nombreux rassemblements sont organisés ce dimanche. Paris, Londres, Tel-Aviv ou encore, Sydney, toutes ces marches appellent à la libération des otages.

Deux ans après l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, 48 otages sont toujours retenus à Gaza. Alors que la possibilité d’un cessez-le-feu semble se dessiner pour le conflit israélo-palestinien, plusieurs rassemblements s’organisent dans les grandes métropoles mondiales pour demander la libération des otages restant.

À Paris, «Tous 7 octobre» a appelé au rassemblement ce dimanche 5 octobre. Baptisé «Grande Marche», l’événement compte débuter Place de la République à 14h, et accueille quelques familles d’otages. «En souvenir des plus de 1.200 victimes dont 49 Français», rappelle l’affiche promotionnelle.

GRANDE MARCHE – Dimanche 5 octobre 2025

Deux ans après le 7 octobre 2023, nous marcherons aux côtés des familles d’otages.



Pour la libération des 48 otages encore retenus à Gaza

En mémoire des victimes, en particulier de nos 49 compatriotes assassinés

Contre le terrorisme



📍… pic.twitter.com/A2wuORVfs9 — TOUS 7 Octobre🎗️ (@tous7octobre) September 16, 2025

Toronto, Sydney, Tel Aviv...

Le même jour, un rassemblement est également organisé à Londres, dans le centre-ville. Celui-ci est organisé par le groupe United Jewish Israël Appeal, le Conseil des députés des Juifs britanniques et l’ambassade d’Israël, et devrait débuter à 14h.

D’après l’AFP, une cérémonie «à la mémoire des victimes du festival Nova» sera donnée à Tel Aviv, en Israël, dès 12h.

D’autres rassemblements auront lieu dans de grandes villes mondiales, comme Los Angeles (États-Unis), Toronto (Canada) ou encore, Sydney (Australie), au cours du week-end.