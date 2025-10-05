Toute l’actu en direct 24h/24
Entre hommages et rassemblements... Israël, Paris, Londres et les grandes villes commémorent les attaques du 7-Octobre ce dimanche

À Paris, «Tous 7 octobre» a appelé au rassemblement ce dimanche 5 octobre. [Nir Elias/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À l'aube des deux ans des attentats du 7-Octobre, de nombreux rassemblements sont organisés ce dimanche. Paris, Londres, Tel-Aviv ou encore, Sydney, toutes ces marches appellent à la libération des otages. 

Deux ans après l’attaque du Hamas, le 7 octobre 2023, 48 otages sont toujours retenus à Gaza. Alors que la possibilité d’un cessez-le-feu semble se dessiner pour le conflit israélo-palestinien, plusieurs rassemblements s’organisent dans les grandes métropoles mondiales pour demander la libération des otages restant. 

À Paris, «Tous 7 octobre» a appelé au rassemblement ce dimanche 5 octobre. Baptisé «Grande Marche», l’événement compte débuter Place de la République à 14h, et accueille quelques familles d’otages. «En souvenir des plus de 1.200 victimes dont 49 Français», rappelle l’affiche promotionnelle. 

Toronto, Sydney, Tel Aviv...

Le même jour, un rassemblement est également organisé à Londres, dans le centre-ville. Celui-ci est organisé par le groupe United Jewish Israël Appeal, le Conseil des députés des Juifs britanniques et l’ambassade d’Israël, et devrait débuter à 14h.

Sur le même sujet Guerre au Proche-Orient : Donald Trump donne jusqu’à dimanche au Hamas pour accepter son accord de paix, avant de «connaître l’enfer» Lire

D’après l’AFP, une cérémonie «à la mémoire des victimes du festival Nova» sera donnée à Tel Aviv, en Israël, dès 12h.  

D’autres rassemblements auront lieu dans de grandes villes mondiales, comme Los Angeles (États-Unis), Toronto (Canada) ou encore, Sydney (Australie), au cours du week-end.  

