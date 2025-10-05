Etats-Unis : le déploiement de la Garde nationale à Portland, ordonné par Donald Trump, bloqué par une juge fédérale

Une juge fédérale a bloqué samedi le déploiement de la Garde nationale à Portland ordonné par Donald Trump, qui affirme que la ville de l'Oregon, où des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois, est «ravagée par la guerre».

Une opposition forte à Donald Trump. Le président américain a ordonné l’envoi de la Garde nationale à Portland, dans l’ouest des Etats-Unis. Il estime que le ville de l’Oregon, où des manifestations contre la police de l’immigration ont lieu depuis des mois, est «ravagée par la guerre». Mais ce samedi, une juge fédérale a bloqué le déploiement de ce corps de réserve de l’armée.

Karin J. Immergut affirme, dans un document de 33 pages, que Donald Trump et les fonctionnaires fédéraux ont «temporairement interdiction» d’y déployer la Garde nationale. Une décision qui expire le 18 octobre. Elle assure que ces mouvements de protestation ne présentent pas de «danger de rébellion» et peuvent être gérés par les «forces de l’ordre régulières».

Après Los Angeles, Washington et Memphis, où les militaires ont bel et bien été dépêchés, Portland est la quatrième ville démocrate où le président américain veut mobiliser la Garde nationale.

«Invasion» de «criminels venus de l’étranger»

Mais alors, pourquoi une telle décision du président républicain ? Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier dernier, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine une priorité absolue de son second mandat. Pour lui, les Etats-Unis sont victimes d’une «invasion» de «criminels venus de l’étranger».

Dernièrement, plusieurs manifestations et actions contre la police de l’immigration (ICE) ont lieu dans le pays, notamment dans des villes dites «sanctuaires» telles que Portland, où les migrants en situation irrégulière et menacés d’expulsion sont protégés.

«Il n’y a pas d’insurrection, il n’y a pas de menace pour la sécurité nationale, et il n’y a pas besoin de troupes militaires dans notre grande ville», a clamé la gouverneure de l’Oregon Tina Kotek. Elle a notamment appelé le public à «ne pas mordre à l’hameçon» en s’engageant dans des violences ou des dégradations. Les démocrates présentent un front uni contre de tels déploiements.

Pour rappel, les gardes nationaux sont formés pour intervenir sur des catastrophes naturelles mais ils peuvent également combattre à l’étranger.

300 gardes nationaux déployés à Chicago

Le président américain menace d’envoyer des militaires également dans d’autres grandes villes démocrates comme à New York, Baltimore ou Chicago. Pour cette dernière justement, Donald Trump a signé ce samedi un décret pour l’envoi de 300 gardes nationaux.

«Le président Trump a autorisé 300 gardes nationaux à protéger les agents et biens fédéraux» à Chicago, dans l’Illinois, a annoncé sa porte-parole Abigail Jackson, ajoutant que le dirigeant républicain «ne détournera pas le regard de l'état de non-droit qui affecte les villes américaines».

Une annonce vivement critiquée par le sénateur démocrate de l'Illinois, Dick Durbin. Il a dénoncé une décision injustifiée et a estimé que le «président ne cherche pas à combattre la criminalité, mais à répandre la peur».