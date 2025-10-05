Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

En directGuerre au Proche-Orient : les négociateurs attendus au Caire pour discuter du plan Trump

[REUTERS/Ronen Zvulun]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce dimanche, des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages. Suivez notre direct.
Trump met la pression sur le Hamas, prévenant qu'il ne "tolérera aucun retard" dans l'application de son plan

Le président américain Donald Trump a intensifié samedi la pression sur le mouvement islamiste palestinien Hamas, prévenant qu'il ne "tolérerait aucun retard" dans l'application de son plan en vue de la libération des otages dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.

"Après négociations, Israël a accepté la ligne de retrait initial que nous avons montrée au Hamas", a-t-il ensuite ajouté dans un nouveau message sur son réseau Truth Social, accompagné d'une carte montrant une ligne jaune à l'intérieur de la bande de Gaza, tracée à une distance d'1,5 km à 3,5 km des frontières du territoire palestinien.

L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen

L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.

"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.

Gaza: les négociateurs attendus au Caire pour discuter du plan Trump

Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages, que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a dit espérer pour "dans les prochains jours".

L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également attendus en Egypte pour ces pourparlers.

Guerre au Proche-OrientDonald Trump

À suivre aussi

Guerre au Proche-Orient : le Hamas se dit «prêt à libérer» les otages dans le cadre de la proposition de cessez-le-feu de Donald Trump
Guerre au Proche-Orient : tout savoir sur Tony Blair, appelé à jouer un rôle important en cas de paix à Gaza
En directGuerre au Proche-Orient : «Je salue l'engagement du président Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza et obtenir la libération de tous les otages», déclare Emmanuel Macron

Ailleurs sur le web

Dernières actualités