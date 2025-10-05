Le président américain Donald Trump a intensifié samedi la pression sur le mouvement islamiste palestinien Hamas, prévenant qu'il ne "tolérerait aucun retard" dans l'application de son plan en vue de la libération des otages dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.
"Après négociations, Israël a accepté la ligne de retrait initial que nous avons montrée au Hamas", a-t-il ensuite ajouté dans un nouveau message sur son réseau Truth Social, accompagné d'une carte montrant une ligne jaune à l'intérieur de la bande de Gaza, tracée à une distance d'1,5 km à 3,5 km des frontières du territoire palestinien.
L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.
"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.
Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages, que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a dit espérer pour "dans les prochains jours".
L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également attendus en Egypte pour ces pourparlers.