Trump met la pression sur le Hamas, prévenant qu'il ne "tolérera aucun retard" dans l'application de son plan

Le président américain Donald Trump a intensifié samedi la pression sur le mouvement islamiste palestinien Hamas, prévenant qu'il ne "tolérerait aucun retard" dans l'application de son plan en vue de la libération des otages dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.

"Après négociations, Israël a accepté la ligne de retrait initial que nous avons montrée au Hamas", a-t-il ensuite ajouté dans un nouveau message sur son réseau Truth Social, accompagné d'une carte montrant une ligne jaune à l'intérieur de la bande de Gaza, tracée à une distance d'1,5 km à 3,5 km des frontières du territoire palestinien.