Les pourparlers en Egypte sur la libération des otages pourraient durer «quelques jours», selon Donald Trump

Donald Trump a affirmé dimanche que les négociations sur la libération des otages détenus par le Hamas pourraient durer "quelques jours", tandis que son chef de la diplomatie a estimé que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront "cesser".

"Ils sont en pleine négociation en ce moment même. Ils ont entamé les négociations. Cela va durer quelques jours", a déclaré le président américain à des journalistes à la Maison Blanche.

Des discussions indirectes sur les modalités de libération des otages doivent avoir lieu lundi en Egypte.

"Nous verrons comment cela se terminera. Mais j'ai entendu dire que cela se passait très bien", a-t-il ajouté.