Donald Trump a affirmé dimanche que les négociations sur la libération des otages détenus par le Hamas pourraient durer "quelques jours", tandis que son chef de la diplomatie a estimé que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront "cesser".
"Ils sont en pleine négociation en ce moment même. Ils ont entamé les négociations. Cela va durer quelques jours", a déclaré le président américain à des journalistes à la Maison Blanche.
Des discussions indirectes sur les modalités de libération des otages doivent avoir lieu lundi en Egypte.
"Nous verrons comment cela se terminera. Mais j'ai entendu dire que cela se passait très bien", a-t-il ajouté.
Le chef d'état-major de l'armée israélienne Eyal Zamir a affirmé dimanche que les combats se poursuivraient dans la bande de Gaza en cas d'échec des négociations en cours pour la fin de la guerre.
"Il n'y a pas de cessez-le-feu, mais un changement dans la situation opérationnelle: le niveau politique utilise les moyens et les succès que vous avez obtenus sur le terrain pour les traduire en gains diplomatiques. Si cet effort échoue, nous reprendrons le combat", a dit M. Zamir, lors d'une visite aux troupes dans la bande de Gaza.
L'Allemagne s'efforce de jouer un rôle dans les négociations de paix au Proche-Orient, avec une visite de son chef de la diplomatie en Israël lundi, tandis que le chancelier Friedrich Merz s'est entretenu séparément avec Benjamin Netanyahu et Donald Trump dimanche.
Le ministre allemand des affaires étrangères Johann Wadephul rencontrera lundi son homologue israélien Gideon Saar à Tel-Aviv pour discuter du plan Trump pour la paix au Proche-Orient, a confirmé dimanche le ministère à l'AFP.
Ce plan en 20 points souhaite mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à la libération des otages et est discuté indirectement dimanche par des négociateurs israéliens et du Hamas, presque deux ans après le 7 octobre.
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées dimanche à Amsterdam pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, habillées de rouge et scandant dans les rues "Libérez la Palestine" et "Stop au génocide".
Selon les organisateurs de la manifestation dite de la "ligne rouge" (Rode lijn), près de 250.000 personnes ont défilé dans la capitale néerlandaise, réclamant des actions du gouvernement néerlandais à l'encontre d'Israël.
"J'attends qu'il impose des sanctions à Israël, qu'il cesse tout commerce, qu'il reconnaisse l'État palestinien", a déclaré Sebastiaan Poos, 68 ans, venu exprès depuis Eindhoven, ville du sud des Pays-Bas.
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche à Paris pour réclamer la libération des otages retenus dans la bande de Gaza, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Brandissant des photos d'otages, des drapeaux français et israéliens ainsi que des banderoles, les manifestants sont partis peu après 14H00 de la place de la République aux cris de "Liberté pour les otages!"
"Au départ, on avait prévu ce rassemblement pour commémorer les deux ans du 7-Octobre, rappeler qu'il reste des otages et honorer la mémoire des victimes", a déclaré à l'AFP Jean-David Ichay, président de l'association organisatrice "Tous 7 Octobre".
Après les avancées sur le plan Trump pour la paix, "on vient pousser pour que ce deal se fasse et qu'il y ait vraiment une pression maximum sur le Hamas", a-t-il ajouté, en témoignant d'"un espoir comme on n'a pas eu depuis le 7 octobre" 2023.
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a estimé dimanche que les bombardements israéliens dans la bande de Gaza devront "cesser" pour permettre un accord sur la libération des otages détenus par le Hamas.
"Une fois que vous vous serez mis d'accord sur les modalités logistiques, je pense que les Israéliens et tout le monde reconnaîtront qu'il est impossible de libérer des otages au milieu des frappes, donc celles-ci devront cesser", a affirmé M. Rubio sur la chaîne de télévision CBS, en soulignant qu'un accord sur ces modalités doit parvenir "très rapidement".
Une porte-parole du bureau du Premier ministre israélien a déclaré dimanche que les négociateurs israéliens partiraient en Egypte dans la soirée pour discuter lundi avec le Hamas de "la libération des otages" israéliens.
"L'équipe partira ce soir avec comme programme d'entamer les négociations demain", a dit Shosh Badrosian, au cours d'un point de presse consacré aux développements sur la situation à Gaza, précisant qu'il s'agira de "négociations techniques".
Le négociateur en chef du Hamas Khalil Al-Hayya s'est exprimé dimanche sur la chaîne de télévision qatarie Al-Araby, sa première apparition depuis la frappe israélienne ayant visé début septembre au Qatar une réunion du mouvement à laquelle il participait.
Dans cette intervention télévisée pré-enregistrée, il n'a évoqué ni le plan américain pour Gaza ni les pourparlers en cours, alors que des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche en Egypte pour des discussions indirectes sur un cessez-le-feu dans le territoire palestinien et la libération des otages.
Un haut responsable du Hamas a affirmé dimanche que le mouvement islamiste palestinien est désireux de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre et procéder "immédiatement" à un échange de prisonniers avec Israël.
Les négociateurs israéliens et du Hamas doivent en préciser les détails lors des discussions prévues dimanche en Égypte, destinées à mettre fin à près de deux ans de conflit dans la bande de Gaza.
L'eurodéputée Insoumise Manon Aubry a dit dimanche être sans nouvelles des quatre élus LFI arrêtés lors de l'interception de la flottille à destination de Gaza, demandant l'intervention de la France alors qu'ils ont entamé une grève de la faim.
"Nous n'avons pas de leurs nouvelles", si ce n'est de "brefs échanges avec leurs avocats et avec le consul de France qui a pu leur rendre visite", a indiqué Mme Aubry sur franceinfo.
Le pape Léon XIV a salué dimanche les "avancées significatives" vers la paix à Gaza, renouvelant ses appels au cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas.
"Ces dernières heures, dans un contexte dramatique au Moyen-Orient, des avancées significatives ont été réalisées dans les négociations de paix, qui, je l'espère, aboutiront aux résultats escomptés dans les meilleurs délais", a déclaré le pape américain au terme d'une messe au Vatican.
Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé dimanche qu'environ 900.000 habitants avaient évacué la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations pour chasser les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.
"La décision d’occuper Gaza, l’effondrement des tours de plusieurs étages et la puissance des manœuvres des forces israéliennes dans la ville (...) ont conduit à l’évacuation d'environ 900.000 habitants en direction du sud, mettant une pression immense sur le Hamas et les pays qui le soutiennent", a déclaré M. Katz dans un discours a Jérusalem.
Avant le début des opérations militaires dans cette ville du nord du territoire palestinien, l'ONU estimait à environ un million le nombre de personnes vivant dans Gaza‑ville et ses environs.
Un premier groupe de 21 Espagnols parmi les 49 à bord de la flottille d'aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël devrait rentrer en Espagne ce dimanche, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.
"Nous sommes parvenus à un accord avec Israël pour que, si rien ne vient perturber nos plans, un premier groupe de 21 ressortissants espagnols puisse quitter Tel-Aviv aujourd'hui même (dimanche, ndlr) et arriver en Espagne", a affirmé M. Albares lors d'un entretien téléphonique avec la télévision publique espagnole.
Le président américain Donald Trump a intensifié samedi la pression sur le mouvement islamiste palestinien Hamas, prévenant qu'il ne "tolérerait aucun retard" dans l'application de son plan en vue de la libération des otages dans la bande de Gaza et d'un cessez-le-feu avec Israël.
"Après négociations, Israël a accepté la ligne de retrait initial que nous avons montrée au Hamas", a-t-il ensuite ajouté dans un nouveau message sur son réseau Truth Social, accompagné d'une carte montrant une ligne jaune à l'intérieur de la bande de Gaza, tracée à une distance d'1,5 km à 3,5 km des frontières du territoire palestinien.
L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.
"Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes", a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.
Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan Trump, qui ambitionne de mettre fin à la guerre à Gaza et de parvenir à la libération des otages, que le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu a dit espérer pour "dans les prochains jours".
L'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, sont également attendus en Egypte pour ces pourparlers.