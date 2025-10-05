Inde : un sirop pour la toux interdit après la mort de plusieurs enfants

En Inde, un sirop pour la toux a causé la mort d’au moins neuf enfants. Il contenait un agent toxique mortel.

Le produit avait pour but de les soigner. Trois États d'Inde ont interdit un sirop pour la toux après la mort d'au moins neuf enfants en deux mois, à qui avait été prescrit ce produit, contaminé par une substance toxique, a-t-on appris ce dimanche, auprès des autorités.

Selon le ministère fédéral de la Santé, des tests effectués en laboratoire sur le sirop avalé par les victimes, toutes âgées de moins de 5 ans, ont révélé la présence de diéthylène glycol (DEG), une substance mortelle même à faible dose.

«Les échantillons analysés contenaient des quantités de DEG supérieures aux normes admissibles», a indiqué le ministère dans un communiqué publié samedi. Le lot de sirop incriminé a été fabriqué par l'entreprise indienne Sresan Pharma dans une de ses usines de l'État du Tamil Nadu.

Plusieurs morts

«La vente de ce sirop a été interdite dans tout le Madhya Pradesh», a annoncé Mohan Yadav, le chef de l'exécutif de cet État, où a été recensé le plus grand nombre de victimes. «Les autres produits fabriqués par l'entreprise ont également été interdits», a-t-il ajouté.

Les autorités du Tamil Nadu et du Rajasthan, dans l’ouest du pays, ont aussi suspendu la vente de ce sirop, selon la presse. Les sirops pour la toux fabriqués en Inde ont été incriminés ces dernières années dans plusieurs morts suspectes liées à leur consommation dans le monde.

En 2022, ils ont été mis en cause dans la mort de plus 70 enfants en Gambie, dans le nord-ouest de l'Afrique.