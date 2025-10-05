«Invasion de criminels venus de l'étranger» : la Maison Blanche annonce l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago

Samedi 4 octobre, Donald Trump a signé un décret l’autorisant à envoyer 300 gardes nationaux dans la ville démocrate de Chicago dans l’Illinois (États-Unis). C’est la cinquième ville démocrate visée par ces renforts demandés par le président américain.

Nouvelle tentative de coup de force de Donald Trump. Le président américain a signé, samedi 4 octobre, un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago, au moment où une juge fédérale a bloqué celui qu'il a ordonné à Portland. Point commun de ces deux villes : elles sont démocrates.

«Le président Trump a autorisé 300 gardes nationaux à protéger les agents et biens fédéraux» à Chicago, dans l'Illinois, a annoncé sa porte-parole Abigail Jackson, ajoutant que le dirigeant républicain «ne détournera pas le regard de l'état de non-droit qui affecte les villes américaines».

Cette annonce a été vivement critiquée par le sénateur démocrate de l'Illinois, Dick Durbin, qui l'a jugée totalement injustifiée et a estimé que le «président ne cherche pas à combattre la criminalité, mais à répandre la peur».

Cinquième ville démocrate ciblée

La mégapole du nord du pays est la cinquième ville démocrate où le président Trump a ordonné le déploiement de la Garde nationale. Il affirme que les États-Unis sont victimes d'une «invasion» de «criminels venus de l'étranger» et communique abondamment sur les expulsions. Provoquant ainsi de nombreuses manifestations à travers le pays.

Si cette mesure était, jusqu'alors, tout à fait exceptionnelle, Donald Trump a tenté d’en faire usage à maintes reprises depuis sa nouvelle investiture. En effet, il a fait de la lutte contre l'immigration clandestine, une priorité absolue de son second mandat, depuis son retour à la Maison Blanche en janvier.

Les gardes nationaux ont déjà été déployés ces derniers mois à Los Angeles, Washington et Memphis, et ce, malgré l'opposition des responsables locaux qui ont estimé qu'une telle mesure ne se justifiait aucunement.

Portland épargnée temporairement par une juge fédérale

Un déploiement similaire à Portland a été bloqué samedi 4 octobre à titre temporaire par une juge fédérale. Donald Trump a assuré que la ville de l'Oregon, où des manifestations contre la police de l'immigration ont lieu depuis des mois, est «ravagée par la guerre».

Mais dans un document de 33 pages, la juge Karin J. Immergut souligne que ces mouvements de protestation ne présentent pas de «danger de rébellion» et peuvent être gérés par les «forces de l'ordre régulières». Les fonctionnaires fédéraux ont, en conséquence, «temporairement interdiction» d'y déployer la Garde nationale, a-t-elle statué. Cette décision expire le 18 octobre.

Le chef de cabinet adjoint du président, Stephen Miller, a avancé sur X que cette décision constituait une «insurrection» judiciaire et a accusé les dirigeants de l'Oregon de mener une «attaque terroriste organisée contre le gouvernement fédéral».

Prochaines cibles du président : New York ou Baltimore, également démocrates.