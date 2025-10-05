Le bitcoin bat un nouveau record et dépasse les 125.000 dollars

Le bitcoin a atteint un nouveau record dimanche lors des échanges asiatiques, dépassant le seuil des 125.000 dollars, alors que la paralysie budgétaire se poursuit aux États-Unis.

La star des cryptomonnaies a battu un nouveau record. Ce dimanche 5 octobre, le bitcoin a atteint 125.689 dollars, dépassant son précédent plus haut, enregistré au mois d'août autour de 124.500 dollars.

Alors que les Etats-Unis sont frappés par un shutdown, cette cryptomonnaie a connu une forte tendance à la hausse, sur fond de méfiance des investisseurs face à cette paralysie budgétaire américaine.

Pendant que les législateurs américains négocient le financement du gouvernement fédéral, les investisseurs se sont tournés vers des actifs plus sûrs et les gains des actions américaines ont soutenu la hausse du bitcoin.

Un «narratif de dépréciation du dollar»

Pur Joshua Lim, co-responsable des marchés chez FalconX, une société de courtage spécialisée dans les cryptomonnaies, ce nouveau record s'inscrit dans un «narratif de dépréciation du dollar».

Auprès de Bloomberg News, il explique que de nombreux actifs, «notamment les actions, l'or et même les objets de collection comme les cartes Pokémon» atteignent actuellement «des sommets historiques». Il n'est donc «pas surprenant» que le bitcoin en profite lui aussi.

A noter que le président américain, Donald Trump, a lui-même fait la promotion des cryptomonnaies, de même que sa famille. En s'impliquant dans diverses initiatives dans ce domaine, ils ont participé à faire monter le cours du bitcoin.