Liban : qui est Fadel Shaker, le chanteur devenu islamiste, arrêté après des années de fuite

Star de la chanson libanaise dans les années 2000, Fadel Shaker avait disparu après des affrontements meurtriers en 2013. Devenu proche d’un prédicateur radical, il a été arrêté samedi après plus d’une décennie caché dans un camp de réfugiés palestinien.

De la célébrité à la cavale, avant l'arrestation. Après plus de dix ans de fuite, Fadel Shaker a été arrêté samedi à l’entrée du camp palestinien d’Aïn al-Heloué, près de Saïda, ont indiqué des sources judiciaires libanaises.

Né d’un père libanais et d’une mère palestinienne, le chanteur s’était réfugié dans ce camp, le plus grand du pays, hors du contrôle des autorités.

Il était accusé d’avoir soutenu en 2013 le prédicateur radical Ahmad al-Assir lors d’affrontements avec l’armée libanaise qui avaient fait une vingtaine de morts parmi les soldats. En 2020, un tribunal militaire l’avait condamné à vingt-deux ans de prison pour soutien financier et logistique à un groupe qualifié de terroriste.

Une voix populaire devenue symbole de rupture

Avant sa radicalisation, Fadel Shaker était l’une des voix les plus connues du monde arabe, célèbre pour ses ballades romantiques. Dans les années 2010, il avait publiquement renoncé à la musique et soutenu le mouvement du cheikh al-Assir, avant de se cacher à Aïn al-Heloué.

Selon une source proche citée par l’AFP, l’artiste, qui se dit «innocent», reste «confiant dans l’indépendance de la justice».

En juillet, il avait refait surface avec une chanson tournée dans le camp, vue plus de 113 millions de fois sur YouTube — un succès inattendu pour un chanteur que beaucoup pensaient disparu.