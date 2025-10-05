Toute l’actu en direct 24h/24
Lituanie : l'aéroport de Vilnius rouvre après une alerte aux «ballons» suspects

L'aéroport de Vilnius est le plus important du pays. [Petras Malukas / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’aéroport de Vilnius, capitale de la Lituanie, a été contraint de fermer plusieurs heures dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre. Il a rouvert tôt ce dimanche matin.

L'aéroport de la capitale lituanienne Vilnius a rouvert tôt, ce dimanche, après plusieurs heures d'interruption du trafic suite à une alerte concernant l'approche de «ballons» suspects.

L'aéroport, qui avait été notifié à 22h16, heure locale, de la fermeture de son espace aérien par l'agence de surveillance Oro Navigajica, a rouvert à 4h50, une vingtaine de minutes après l'heure initialement prévue, a-t-il indiqué sur Facebook. Dans un message précédent, l'aéroport avait évoqué une «possible série de ballons en approche» pour justifier cette mesure.

Ce type d'incidents se multiplie dans toute l'Europe, les membres de l'UE soupçonnant la Russie d'être à l'origine de survols de sites sensibles depuis l'incursion d'au moins 19 drones dans le ciel polonais début septembre.

Plusieurs aéroports concernés

Plusieurs avions censés atterrir dans la capitale ont ainsi été déroutés vers Kaunas dans le centre-sud du pays, ou bien, vers la Lettonie et la Pologne. D'autres ont fait demi-tour, et un vol à destination d'Helsinki a été annulé.

Cette interruption du trafic aérien à Vilnius intervient juste après un cas similaire en Allemagne, à Munich, où l'aéroport a été fermé deux soirs de suite jeudi et vendredi à cause d'alertes aux drones, avant de rouvrir samedi.

Les aéroports de Copenhague et d'Oslo ont aussi été forcés de suspendre temporairement leurs opérations en septembre.

