Madagascar : dix jours de manifestations, au moins 22 morts en marge de la contestation menée par le mouvement «Gen Z»

Les forces de sécurité malgaches ont accusé ce dimanche des manifestants d’avoir mené des «actions violentes» la veille à Antananarivo, au lendemain d'une nouvelle journée de tensions dans la capitale.

Le calme après la tempête, mais pour combien de temps ? Ce dimanche 5 octobre à Madagascar, la situation était redevenue calme, rythmée par les offices religieux. Pourtant, la veille, environ un millier de manifestants ont réclamé à Antananarivo, la capitale, le départ du président, après dix jours de mobilisation sur cette île de l’océan Indien.

Pour empêcher les protestataires d’accéder au jardin d’Ambohijatovo, symbole des luttes politiques malgaches depuis les rassemblements de 2009 ayant conduit au départ de Marc Ravalomanana, les forces de l’ordre ont tiré des dizaines de grenades lacrymogènes.

«Certaines personnes ont mené des actions violentes et n’ont pas respecté les consignes des forces de l’ordre», a dénoncé l’état-major réunissant armée, police et gendarmerie, rappelant que «les mesures prises sur le terrain dépendent du comportement des manifestants».

Le mouvement «GEN Z» aux manettes

Selon un bilan de l’ONU, au moins 22 personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées depuis le début du mouvement — des chiffres que le ministère malgache des Affaires étrangères réfute. Ce dimanche, la présence des forces de sécurité était toujours visible, mais moins importante que la veille.

Le mouvement Gen Z, à l’origine de la mobilisation, n’avait pas encore appelé à de nouveaux rassemblements pour la journée de lundi à la mi-journée ce dimanche, même s’il communique souvent ses consignes tard dans la soirée.