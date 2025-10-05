Toute l’actu en direct 24h/24
Marche pour la libération des otages : «Des compatriotes français ont été capturés le 7-Octobre, nous sommes là pour défendre les peuples israéliens et français», revendique ce Francilien

Par CNEWS
Publié le

«Des compatriotes français ont été capturés le 7-Octobre, nous sommes là pour défendre les peuples israéliens et français», a revendiqué Charles ce dimanche au micro de CNEWS. Ce Francilien participait à la marche organisée à Paris pour la libération des 48 otages toujours détenus par le Hamas. 

