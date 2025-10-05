Maroc : le collectif GenZ 212 appelle à une 8ᵉ journée de mobilisation

Depuis le samedi 27 septembre, le Maroc est secoué par une mobilisation sans précédent du collectif GenZ 212, qui exige, pour la huitième journée consécutive, des réformes substantielles dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

Le Maroc se fait entendre. Depuis huit jours consécutifs, des jeunes affiliés au collectif GenZ 212 manifestent dans plusieurs villes du pays pour réclamer des réformes majeures dans les services publics de santé et d’éducation. Ces mobilisations, inédites par leur spontanéité, ont démarré après un drame sanitaire à Agadir.

Le mouvement trouve son origine dans la mort de huit femmes enceintes hospitalisées à Agadir, toutes admises pour des césariennes. Ce drame a déclenché l’indignation dans tout le pays au sujet des carences dans le système de santé publique.

Un mouvement qui prend de l’ampleur

À Tétouan, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées. «Le peuple veut la fin de la corruption» et «liberté, dignité et justice sociale», figurent parmi les slogans entendus. À Casablanca, des dizaines de manifestants scandent «le peuple veut l’éducation et la santé». Enfin, à Rabat, c’est un petit groupe d’environ une douzaine de personnes qui est descendu devant le Parlement.

GenZ 212 demande une meilleure éducation et une meilleure santé offertes à tous, la fin de la corruption et souhaite la justice sociale, la dignité et la liberté. Le collectif se présente comme apolitique, sans affiliation avec un parti, et insiste sur le caractère pacifique de ses rassemblements.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des violences ont éclaté dans certaines petites villes. Trois personnes ont été tuées à Lqliaâ, près d’Agadir, par des gendarmes, selon les autorités, qui parlent de légitime défense dans un contexte où des manifestants tentaient de prendre d’assaut une brigade de gendarmerie pour s’emparer d’armes et de munitions. Malgré cela, GenZ 212 rejette toute violence, émeute ou destruction.