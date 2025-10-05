Népal : au moins 43 morts dans des inondations et glissements de terrain

Des pluies diluviennes frappent le Népal depuis vendredi, provoquant crues soudaines, éboulements et destructions. Les autorités font état d’au moins 43 morts et de plusieurs disparus.

Des précipitations meurtrières. Les glissements de terrain, les inondations et les orages déclenchés par les fortes pluies qui s’abattent sur le Népal depuis vendredi ont causé la mort d’au moins 43 personnes selon un nouveau bilan du porte-parole de l'agence nationale en charge des situations d'urgence, Shanti Mahat.

Les fortes précipitations ont provoqué des glissements de terrain et des crues meurtrières à travers le pays. Douze autres personnes ont été blessées et cinq autres étaient toujours portées disparues dans l'ensemble du territoire, selon ce bilan encore provisoire.

Au moins 37 victimes ont été recensées dans le seul district district d’Illam, à l’est du Népal, selon Shanti Mahat.

Routes bloquées et zones escarpées

«Les routes sont bloquées, certaines zones sont très difficiles d’accès. Les secours sont obligés de les rejoindre à pied», a précisé Sunita Nepal, responsable locale de l’administration.

Dans la capitale du pays, Katmandou, les rivières ont débordé, inondant plusieurs quartiers. Des hélicoptères et des bateaux ont été mobilisés pour évacuer les habitants piégés par les eaux. Les glissements de terrain ont par ailleurs coupé plusieurs routes et perturbé de nombreux vols intérieurs. Les catastrophes liées aux moussons sont récurrentes en Asie du Sud entre juin et septembre, mais les experts soulignent que le changement climatique accentue la fréquence et la violence de ces phénomènes.