«Rare et extraordinaire» : un trésor d’une valeur d'un million de dollars vieux de 310 ans découvert au large de la Floride

Sous les eaux turquoise de la Treasure Coast, des plongeurs ont mis la main sur un fabuleux trésor espagnol vieux de plus de trois siècles. Plus de 1.000 pièces d’or et d’argent, frappées dans les colonies espagnoles d’Amérique latine, ont refait surface cet été.

Caché depuis 310 ans dans les fonds marins de Floride, un butin digne d’un roman d’aventure vient d’être retrouvé. L’équipe de la société 1715 Fleet – Queens Jewels LLC a découvert plus d’un millier de pièces d’or et d’argent datant du début du XVIIIᵉ siècle. Leur valeur ? Environ un million de dollars, environ 851.000 euros, selon l’entreprise de sauvetage, dont CNN s'est fait l'écho le 2 octobre dernier.

Treasure hunters discover $1 million in gold and silver coins from 1715 shipwreck off Florida's coast https://t.co/qXOZmxXcPG — CBS Evening News (@CBSEveningNews) October 2, 2025

Il s'agit plus précisément d'un héritage englouti de la célèbre flotte espagnole de 1715, coulée par un ouragan alors qu’elle rentrait d’Amérique vers l’Espagne, chargée d’or, d’argent et de bijoux issus du Nouveau Monde. Il n'est d'ailleurs pas rare de croiser des chasseurs de trésors écumant cette portion du littoral atlantique entre Melbourne et Fort Pierce, surnommée la Côte au trésor.

«Chaque pièce est un morceau d’histoire»

Certaines pièces récemment découvertes portent encore les marques d’atelier et les dates de frappe, précieuses pour les historiens. «Chaque pièce est un morceau d’histoire, un lien tangible avec ceux qui ont navigué à l’âge d’or de l’Empire espagnol», explique Sal Guttuso, directeur des opérations de la société de sauvetage.

En Floride, la loi stipule que tout artefact historique trouvé dans les eaux territoriales appartient à l’État. Les chercheurs peuvent être autorisés à effectuer des missions de récupération : jusqu’à 20 % des objets retrouvés sont alors conservés pour la recherche et les musées, le reste étant partagé entre la société et ses sous-traitants.

«Nous voulons faire les choses correctement», note le directeur des opérations de la société de sauvetage. «Et cela profite aux habitants de Floride : les trésors finissent dans les musées», justifie-t-il. Un rappel, s'il en fallait, qu’au fond des mers, l’histoire et l’or dorment souvent côte à côte.