République tchèque : qui est Andrej Babis, qui pourrait de nouveau s'asseoir sur le siège de Premier ministre après avoir remporté les législatives ?

Ancien Premier ministre entre 2017 et 2021, Andrej Babis, 71 ans, est proche de faire son retour au pouvoir après la victoire de son parti Ano aux législatives en République Tchèque, avec 34,5 % des voix.

Une figure sulfureuse, somme toute appréciée. Âgé de 71 ans, Andrej Babis, chef du gouvernement de la République tchèque entre 2017 et 2021, s’apprête à tenter un retour au sommet du pouvoir après la victoire de son parti Ano, arrivé ce samedi 4 octobre en tête des législatives avec 34,5 % des voix. Mais pour éspérer redevenir Premier ministre, le septuagénaire devra construire des alliances.

Souvent comparé à Donald Trump, qu’il revendique admirer, Andrej Babis partage avec l’ancien président américain une rhétorique populiste : culte de la réussite personnelle, dénonciation des élites, méfiance envers les médias et promesse de «rendre le pouvoir au peuple». Lors de sa première campagne, il se décrivait d’ailleurs comme un «Trump tchèque», promettant de gérer le pays «comme une entreprise».

Septième fortune de République Tchèque et admirateur de Donald Trump

Ce milliardaire, septième fortune du pays selon Forbes (4,3 milliards de dollars), incarne une droite populiste et pragmatique, oscillant entre euroscepticisme et opportunisme pro-européen. Né à Bratislava (alors en Tchécoslovaquie), l'homme d'affaires devenu politique a bâti sa fortune après la chute du communisme, en fondant le géant agroalimentaire Agrofert, devenu un empire de plusieurs centaines d’entreprises.

Entré en politique en 2011 avec un discours anti-corruption et anti-élite, il a créé le mouvement Ano (acronyme de Action des citoyens mécontents) sur le modèle d’un parti-entreprise. Premier ministre en 2017, il a gouverné sur une ligne autoritaire et populiste, mêlant promesses sociales et défiance envers Bruxelles.

Accusé de fraude aux subventions européennes, il a été blanchi une première fois mais reste visé par plusieurs procédures et est soupçonné de conflit d’intérêts entre ses fonctions politiques et ses affaires privées.

Soutenu par le Premier ministre hongrois Viktor Orban, Andrej Babis revendique une approche «souverainiste» : il entend réduire l’aide à l’Ukraine et freiner l’élargissement de l’Union européenne, tout en assurant que la République tchèque restera un pays membre loyal de l’UE et à l’Otan.

Après sa rencontre ce dimanche 5 octobre avec le président Petr Pavel, l’ancien chef du gouvernement a tenu à rassurer : « Nous voulons que l’Europe fonctionne bien. Nous sommes pro-européens et pro-Otan.» Mais pour beaucoup, Andrej Babis reste une énigme politique : homme d’affaires redoutable, populiste habile et pragmatique, qui semble prêt à tout pour redevenir le visage du pouvoir à Prague.