Royaume-Uni : pourquoi la police britannique va-t-elle avoir plus de pouvoir pour restreindre certaines manifestations ?

Le Royaume-Uni encore sous le choc. Trois jours après l’attentat de Manchester, le gouvernement britannique a annoncé ce dimanche 5 octobre que sa police allait avoir davantage de pouvoir pour imposer des restrictions à certaines manifestations. Les autorités ont cité en particulier des rassemblements propalestiniens qui suscitent des «craintes importantes» au sein de la communauté juive.

Une annonce qui survient moins d’une semaine après l’attaque devant une synagogue à Manchester, dans le nord de l’Angleterre, dans laquelle deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées.

«Déshonorant»

Le gouvernement et la police ont notamment appelé à reporter ou annuler, en solidarité avec la communauté juive, des manifestations propalestiniennes prévues ce week-end. La ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood a qualifié leur maintien de «déshonorant».

Samedi 4 octobre, pour avoir manifesté en soutien au groupe Palestine Action, classé «terroriste» par le gouvernement britannique, 488 personnes ont été arrêtées. Parmi elles se trouvaient de nombreux retraités, des étudiants, un prêtre etc.

Concrètement, des manifestations propalestiniennes ont lieu régulièrement à Londres et dans d’autres villes du Royaume-Uni depuis l’attaque sans précédent du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

«Des manifestations de grande ampleur et répétées peuvent laisser certaines parties de notre pays, en particulier des communautés religieuses, se sentir en insécurité», a déclaré la ministre de l'Intérieur, citée dans un communiqué. Shabana Mahmood a notamment mis en avant les «craintes importantes» au sein de la communauté juive.

«Limiter la durée» du rassemblement

Selon cette dernière, les «renforcements de la législation» annoncés ce dimanche permettent «de protéger le droit de manifester tout en veillant à ce que chacun se sente en sécurité dans ce pays». Dans le détail, ces pouvoirs supplémentaires permettent à la police d’imposer des «conditions» et des «restrictions» aux manifestations, notamment de «limiter la durée» du rassemblement.

«Si une manifestation a lieu au même endroit pendant plusieurs semaines consécutives et provoque des troubles répétés, la police aura le pouvoir, par exemple, d'ordonner aux organisateurs de la tenir ailleurs», est-il précisé dans le communiqué du Home Office.

En appelant vendredi Palestine Action à annuler son rassemblement, le chef de la police de Londres Mark Roley a rappelé que la police britannique n'avait «pas le pouvoir» d'interdire les manifestations.