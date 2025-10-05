«Un processus électoral vide de sens» : la Syrie se dote d'un Parlement ce dimanche, un scrutin entre espoir et déception

La Syrie se dote ce dimanche 5 octobre de son premier Parlement de l'ère post-Bachar al-Assad. Un scrutin inédit depuis des décennies, mais jugé peu démocratique par certains observateurs.

Après plus d'un demi-siècle de dictature, la Syrie doit se doter ce dimanche 5 octobre d'un Parlement transitoire. Un scrutin qui pourrait être porteur d'espoir, près d'un an après la chute du régime de Bachar al-Assad, mais dont les carences font craindre un manque de représentativité et une concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président de transition, Ahmed Al-Charaa.

Chargé d’exercer les fonctions législatives durant un mandat renouvelable de deux ans et demi, le futur Parlement doit compter 210 membres. Leur désignation aura lieu au suffrage indirect, puisque 140 seront élus par des comités locaux supervisés par une commission électorale, et 70 seront directement nommés par le président.

Cette commission électorale est composée de 11 personnes elles-mêmes désignées par Ahmed Al-Charaa, et qui, à leur tour, «ont formé les comités électoraux régionaux et locaux», précise Valentina Napolitano, sociologue et chercheuse spécialiste du Proche-Orient.

L'absence de «pluralisme»

Un mode de scrutin complexe qui, selon elle, mène à «un processus électoral vide de sens» parce qu'il n'y a pas de «pluralisme», et que les personnes ainsi élues ne seront «pas représentatives de la diversité sociale et politique» syrienne.

Auprès de CNEWS, l'experte déplore «la participation très minoritaire des femmes, la réitération de formes de domination qui primaient auparavant et le manque de représentation des périphéries» comme la communauté kurde, qui n'est «presque pas représentée».

Les nouvelles autorités à Damas affirment vouloir tourner la page de plus de treize années de guerre civile, rétablir l’unité du pays et préparer l’adoption d’une Constitution permanente avant la tenue d’élections générales.

Mais, pour Valentina Napolitano, le scrutin de ce dimanche s'inscrit dans la même lignée que la déclaration constitutionnelle adoptée après la chute de Bachar al-Assad ou la conférence du dialogue national, une journée de débat destinée à guider la transition politique qui a rassemblé 900 responsables d’ONG, universitaires, artistes et religieux en février à Damas.

90% de la population sous le seuil de pauvreté

Présentées comme des avancées vers la démocratie, ces deux initiatives ont surtout, selon la sociologue, été mises en place dans la précipitation. «La déclaration constitutionnelle a été utile pour donner une légitimité légale au nouveau président, mais elle aurait mérité d'être élaborée par des spécialistes, développe-t-elle. Quant à la conférence du dialogue national, elle était plutôt destinée à l'Occident, pour donner du crédit au nouveau pouvoir.»

La chercheuse ne nie pas la nécessité de disposer d'«instances étatiques pour continuer à faire fonctionner le pays», mais elle estime que ce qui a été fait jusqu'ici relève beaucoup de «la façade».

Il faut toutefois attendre de connaître la composition de ce Parlement transitoire, à l'issue du vote, pour tirer des conclusions définitives. Valentina Napolitano souligne en effet que «des personnes s'impliquent avec une véritable volonté de contribuer à la reconstruction du pays. Même si elles ne partagent pas la vision de l'actuel gouvernement, elles ne veulent pas laisser la main et cherchent à entrer dans les institutions pour apporter quelque chose».

Reste que la perspective de ce scrutin ne mobilise pas les Syriens, selon elle. L'euphorie qui a suivi la chute de Bachar al-Assad s'est aujourd'hui en grande partie estompée «face à une prise de pouvoir qui est très peu inclusive de toutes les forces émergées pendant la révolution».

«Il y a un décalage entre ce qui se passe dans la sphère du pouvoir et la vie des syriens, explique la sociologue. La majorité d'entre eux est aux prises avec un quotidien très compliqué, puisque 90% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Ce qu’ils attendent avant tout, ce sont des réponses sur leurs conditions de vie».