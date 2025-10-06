Droits de douane : Donald Trump annonce que les camions importés aux Etats-Unis seront taxés à 25% dès le 1er novembre

Donald Trump a annoncé que les poids lourds importés aux Etats-Unis seraient taxés à hauteur de 25% à compter du 1er novembre prochain.

Une nouvelle taxe internationale signée Donald Trump. Le président américain a décidé d'appliquer 25% de droits de douane pour l'importation de chaque poids lourd vers les États-Unis, à partir du mois de novembre.

Dans une annonce faite sur le réseau social Truth, il déclare : «À partir du 1er novembre 2025, tous les poids lourds et les camions arrivant aux États-Unis depuis l'étranger verront leur tarif majoré à hauteur de 25%». La mesure a été prise pour des questions de «sécurité nationale», selon la Maison Blanche. L'objectif est de soutenir les fabricants américains de camions tels que Peterbilt, Kenworth, Freightliner ou encore Mack Trucks.

Certains accords internationaux remis en question ?

Cette décision intervient alors que Donald Trump avait déjà annoncé, le 26 septembre dernier, son intention d'imposer des droits de douane sur plusieurs secteurs dont celui des médicaments, des meubles et donc, celui des poids lourds. Dans le même temps, le président américain a imposé des droits de douane sectoriels, qui touchent également les automobiles, l'acier, l'aluminium ou encore le cuivre.

Plusieurs questions restent en suspens, comme celle qui consiste à savoir comment ces droits de douane sur les camions s'accorderont avec certains accords commerciaux existants, notamment celui liant les États-Unis au Canada et au Mexique, ou celui annoncé cet été avec l'Union européenne.