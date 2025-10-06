«Environ 50 coups de feu» : un homme tire à de multiples reprises dans la rue à Sydney, 16 personnes blessées

Ce dimanche 5 octobre, dans l'agglomération de Sydney, en Australie, un homme a ouvert le feu à plusieurs dizaines de reprises dans une rue commerçante particulièrement fréquentée de la ville. Seize personnes ont été blessées. Les motivations du suspect âgé de 60 ans, arrêté puis hospitalisé, restent pour l'heure inconnues.

Une scène de guerre. Ce dimanche, un individu a ouvert le feu à maintes reprises dans le fréquenté quartier de Inner West de la ville de Croydon Park, non loin de Sydney, en Australie. Le sexagénaire tirait au hasard depuis son domicile, surplombant la rue, où il a finalement été arrêté près de deux heures après les premiers signalements.

Seize personnes ont été blessés dans cette attaque, a finalement indiqué ce lundi matin la police australienne, qui évoque «environ 50 coups de feu». Peu après les faits, elle indiquait pourtant un bilan de vingt personnes blessées et près d'une centaine de balles tirées. Un fusil a été saisi lors de l'arrestation du suspect.

«On se serait vraiment cru dans un film»

L'auteur «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient, y compris des véhicules de police», ont indiqué les forces de l'ordre locales.

«C'était très bruyant, avec des "bang, bang, bang", des flashs, des étincelles, de la fumée, la totale. On se serait vraiment cru dans un film», a confié un témoin.

«C'était la panique, tout s'est passé si vite que je n'ai pas compris ce qui se passait», a indiqué un employé de bureau, qui travaillait non loin des lieux lorsqu'il a entendu ce qu'il pensait être à l'origine des feux d'artifice ou des pierres lancées contre les fenêtres. «Le pare-brise d'une voiture a explosé, puis la vitre de l'arrêt de bus s'est brisée», a-t-il détaillé au journal The Sydney Morning Herald.

Des fusillades relativement rares dans le pays

Selon la police, un homme a rapidement été transporté à l'hôpital avec une blessure par balle avec de bonnes chances de survie. Les autres blessés ont été soignées pour des blessures causées par des éclats, notamment de verre.

Si les motivations du suspect, hospitalisé pour être soigné pour des blessures mineures autour des yeux subies lors de son arrestation, restent inconnues, la police exclut en l'état un lien avec le terrorisme ou la criminalité organisée.

Les fusillades de masse restent particulièrement rares en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites dans le pays depuis la fusillade de masse de 1996 à Port Arthur, en Tasmanie, au cours de laquelle un tireur isolé avait tué 35 personnes.