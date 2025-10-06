Toute l’actu en direct 24h/24
En directGuerre au Proche-Orient : Donald Trump assure que le Hamas «a accepté certaines choses très importantes»

[REUTERS/Kevin Lamarque]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh pour des négociations sur le plan de paix du président américain Donald Trump. Suivez notre direct.
Un haut diplomate du Vatican condamne le "carnage" à Gaza

Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné lundi le "carnage" à Gaza, estimant qu'il était "inacceptable" de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux.

Il s'adressait aux médias du Vatican à l'approche du deuxième anniversaire de ce qu'il a qualifié d'"inhumain et indéfendable" attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, et a dit prier pour les otages toujours détenus.

La guerre entre le Hamas et Israël "a eu des conséquences désastreuses et inhumaines", a ajouté le cardinal, se disant frappé par la mort quotidienne de "tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas". 

Déclaration
Donald Trump assure que le Hamas "a accepté certaines choses très importantes"

Donald Trump a assuré lundi que le Hamas "avait accepté certaines choses très importantes" alors que des négociations indirectes pour mettre fin à deux ans de guerre à Gaza se tiennent en Egypte.

"Je crois que cela se passe très bien et je crois que le Hamas a accepté des choses très importantes", a dit le président américain pendant un échange avec la presse dans le Bureau ovale.

L'UE veut faire partie de l'organe international de transition pour Gaza (Kallas)

L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït.

"Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça", a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE au "Comité de la paix" mentionné dans le plan du président américain. 

Pourparlers sur Gaza: les délégations du Hamas et d'Israël arrivées à Charm El-Cheikh

Les délégations du Hamas et d'Israël sont arrivées à Charm El-Cheikh pour des négociations sur le plan du président américain Donald Trump sur un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages, a indiqué un responsable égyptien à l'aéroport de cette ville balnéaire du Sinaï.

Alors que les bombardements israéliens se sont poursuivis lundi sur la bande de Gaza, les autorités égyptiennes restent très discrètes sur l'organisation de ces négociations auxquelles doivent participer des émissaires américains chargés de mettre en oeuvre le plan présenté par Donald Trump le 29 septembre.

