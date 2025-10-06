Le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, a condamné lundi le "carnage" à Gaza, estimant qu'il était "inacceptable" de réduire le nombre de morts à des dommages collatéraux.

Il s'adressait aux médias du Vatican à l'approche du deuxième anniversaire de ce qu'il a qualifié d'"inhumain et indéfendable" attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, et a dit prier pour les otages toujours détenus.

La guerre entre le Hamas et Israël "a eu des conséquences désastreuses et inhumaines", a ajouté le cardinal, se disant frappé par la mort quotidienne de "tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas".