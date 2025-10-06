L'Union européenne veut jouer un rôle dans le plan de paix de Donald Trump et faire partie du nouvel organe international de transition prévu pour Gaza, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en visite au Koweït.

"Nous estimons que l'Europe a un rôle important et que nous devrions également faire partie de ça", a-t-elle déclaré en réponse à la question d'un journaliste sur une éventuelle participation de l'UE au "Comité de la paix" mentionné dans le plan du président américain.