Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de l'attaque massive de drones ukrainiens contre la Russie

La Russie a annoncé ce lundi avoir intercepté la nuit dernière 251 drones ukrainiens. Il s'agit de l'une des attaques les plus massives de Kiev depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022.

Une attaque de grande ampleur. Dans la nuit de ce dimanche à ce lundi, l'armée ukrainienne a lancé plus de 250 drones vers les territoires russes ou annexés par l'armée russe. Sur ce total inhabituellement élevé, 62 drones ont été abattus au-dessus de la mer Noire, 40 au-dessus de la Crimée, annexée depuis 2014, et cinq au dessus de la mer d'Azov, a détaillé le ministère russe de la Défense.

Kiev vise généralement les infrastructures énergétiques russes mais ses attaques sont majoritairement limitées à quelques dizaines de drones.

Une réponse ukrainienne immédiate

Cette attaque intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête pour «crime de guerre» du parquet national antiterroriste (Pnat) après la mort du photojournaliste français Antoni Lallican, tué vendredi 3 octobre dans une attaque de drones dans le Donbass, à l’est de l'Ukraine.

De son côté, Moscou a, ces derniers jours, intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien. A l'approche de l'hiver, particulièrement rude dans cette région, l'objectif est de plonger le pays dans le noir et donc dans le chaos.

Ce dimanche, durant une frappe russe, cinq personnes ont été tuées dans les régions ukrainiennes de Zaporijia et de Lviv, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Un ralentissement de la progression russe

Depuis le début de la guerre, la Russie lance presque quotidiennement des salves de drones et de missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement. Les tractations diplomatiques initiées par Donald Trump cet été afin de mettre fin au conflit semblent actuellement être au point mort.

Fin septembre, Moscou exerçait un contrôle total ou partiel sur 19% du territoire ukrainien, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), en collaboration avec le Critical Threats Project (CTP).

Malgré ces chiffres saisissants, sa progression a en revanche de nouveau ralenti en septembre. 447 km2 ont été gagnés par les Russes en septembre, contre 594 en août et 634 en juillet.