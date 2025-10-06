Japon : les attaques d'ours se multiplient sur l’archipel

Dimanche, un touriste espagnol a été blessé par un ours dans un village du Japon. Il s’agit de la troisième attaque en moins d’une semaine.

Une situation inquiétante. Dans le village touristique de Shirakawa-go, au Japon, un Espagnol a été attaqué par un ours ce dimanche, quelques jours après la mort de deux personnes dans d’autres attaques similaires.

Le touriste de 44 ans a été molesté alors qu'il se rendait à un arrêt de bus dans le village de Shirakawa-go, un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco et réputé pour ses grandes maisons traditionnelles aux toits de chaume, a indiqué à l'AFP Kazunari Takashima, un responsable du village.

Selon lui, l'homme «a eu une éraflure au bras droit, puis il s'est rendu à l'Office de tourisme tout proche», ajoutant que le touriste est ressorti de l'hôpital le jour même. Quant à l’animal, il mesurerait environ un mètre et serait un jeune ours noir.

219 attaques en 2024

À la suite de cet incident, le village a ordonné la fermeture des sentiers de la région. Des brigades de police ont également patrouillé, exhortant «les touristes à ne pas prendre des photos dans des zones interdites».

Vendredi, d’autres attaques imputées à des ours ont fait deux morts, une cueilleuse de champignons dans le département de Miyagi au nord-est du Japon, ainsi qu'un homme de 78 ans dans le département de Nagano au nord-ouest de Tokyo.

Ces attaques se multiplient en raison du changement climatique et du déclin de la population nippone, provoquant ainsi de plus en plus d’apparitions d’ours sur l’archipel.

Selon le média local et public NHK, 5 personnes ont été tuées par des ours et 64 autres ont été blessées dans tout le pays, entre avril et août 2025. En 2024, 219 attaques avaient été enregistrées, dont six meurtrières.

Face à cette situation à risque, le gouvernement japonais a assoupli en septembre les règles sur les armes à feu pour les chasseurs dans les zones urbaines.