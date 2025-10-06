Prix Nobel de médecine 2025 : les chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et le Japonais Shimon Sakaguchi récompensés

Ce lundi, le prix Nobel de médecine 2025 a été décerné aux chercheurs américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et au Japonais Shimon Sakaguchi pour leurs recherches sur la façon dont le corps contrôle le système immunitaire.

Une découverte révolutionnaire récompensée. Les Américains Mary E. Brunkow et Fred Ramsdell et le Japonais Shimon Sakaguchi ont reçu ce lundi le prix Nobel de médecine 2025 pour leur travail sur le système immunitaire.

Selon un communiqué du comité Nobel, il récompense leurs «découvertes concernant la tolérance immunitaire périphérique».

«Le prix Nobel de physiologie ou médecine de cette année porte sur la manière dont nous contrôlons notre système immunitaire afin de pouvoir lutter contre tous les microbes imaginables tout en évitant les maladies auto-immunes», a ainsi expliqué Marie Wahren-Herlenius, professeure à l'institut Karolina.

«Le puissant système immunitaire de l'organisme doit être régulé, sinon il risque d'attaquer nos propres organes», a également souligné le comité Nobel.

Un chèque de près d’un million d’euros

Mary E. Brunkow, née en 1961, Fred Ramsdell, 64 ans, et Shimon Sakaguchi, 74 ans ont ainsi «identifié les gardiens du système immunitaire, les cellules T régulatrices, qui empêchent les cellules immunitaires d'attaquer notre propre corps», a-t-il ajouté.

Ces découvertes «ont jeté les bases d'un nouveau domaine de recherche et stimulé le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes», a continué d’expliquer le comité.

Le prix Nobel s’accompagne d’un diplôme, d’une médaille d'or et d’un chèque de 11 millions de couronnes suédoises, soit près d'un million d'euros.