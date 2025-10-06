Shutdown : Donald Trump annonce les premiers licenciements de fonctionnaires

Le président américain Donald Trump a assuré avoir mis à exécution sa menace de licencier des fonctionnaires à la suite du blocage budgétaire. Ce dernier entre ce lundi dans sa deuxième semaine, sur fond de tensions entre élus républicains et démocrates.

Des conséquences de plus en plus néfastes pour les Américains. Depuis mercredi dernier, les Etats-Unis sont entrés en situation de «shutdown», après que la majorité républicaine et l'opposition démocrate au Congrès ne sont pas parvenues à un accord sur le budget du gouvernement fédéral.

Depuis près d'une semaine, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, y compris des militaires, ont été mis au chômage technique et certaines administrations tournent au ralenti, voire cessent de fonctionner.

Donald Trump tient les démocrates pour responsables

Face à ce blocage, inédit depuis six ans et très impopulaire aux Etats-Unis, Donald Trump a gelé des projets d'infrastructures dans des Etats démocrates et menacé de supprimer des agences fédérales pour mettre la pression sur ses opposants.

Et dimanche soir, le président américain a déclaré que son administration avait commencé à licencier définitivement, et pas seulement partiellement comme c'est habituellement le cas, des fonctionnaires.

«C'est en cours en ce moment même. Tout ça, c'est la faute des démocrates. Les démocrates sont responsables de la perte de nombreux emplois», a déclaré le président à la Maison Blanche, sans précision sur le nombre de personnes concernées.

Ces fonctionnaires fédéraux se trouvent malgré tout au premier rang des personnes les plus touchées par le blocage. Même s'ils échappent à un licenciement, leur paie est différée jusqu'à ce qu'un budget soit adopté au Congrès, qu'ils aient été mis au chômage technique ou non.

Les négociations au point mort

Malgré le ton offensif de Donald Trump, «il est bien possible que ce "shutdown" se prolonge pendant des semaines, et pas seulement quelques jours», a estimé Andrew Koneschusky, ancien conseiller du ténor démocrate Chuck Schumer auprès de l'AFP.

«Les deux bords campent sur leurs positions et il est très peu question de compromis. Les choses peuvent toujours évoluer [...] mais pour l'heure, aucun des deux partis ne semble prêt à céder», a-t-il ajouté.

D'un côté, les républicains proposent une extension du budget actuel jusqu'à fin novembre, tandis que les démocrates insistent pour obtenir la prolongation de certains programmes d'assurance santé pour les plus démunis.

À son sixième jour lundi, le «shutdown» en cours est encore loin du record. Entre décembre 2018 et janvier 2019, déjà sous Donald Trump, le précédent blocage s'était étalé sur 35 jours.