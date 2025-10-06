Venu comme témoin à un mariage, il découvre huit ans plus tard qu'il est officiellement l’époux de la mariée

En Argentine, un homme a confié qu'il avait été marié «sans le savoir» depuis huit ans suite à une erreur de l'état civil en 2012. Il avait à l'époque assisté à un mariage en tant que témoin mais aurait, par inadvertance, été enregistré comme le marié.

Une union improbable. Via la plate-forme de streaming Modo Play, en Argentine, un homme s'est confié sur une mésaventure personnelle particulièrement rocambolesque. Lors de démarches administratives auprès de l'administration espagnole de l'immigration et des douanes en 2020, l'individu aurait découvert, à sa plus grande surprise, qu'il était officiellement marié.

Il a alors dû entamer une procédure de divorce pour régulariser son état civil. L'anecdote est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux en raison du caractère inhabituel de celle-ci et de la légèreté avec laquelle elle a été racontée par le principal intéressé.

D'après l'homme, l'erreur se serait produite en 2012, lorsqu'il a assisté à un mariage en tant que «témoin». Selon lui, une erreur flagrante a été commise sur le certificat puisqu'il aurait été enregistré comme mari tandis que le véritable mari aurait lui été inscrit comme témoin. Au moment des faits, personne n'aurait remarqué cette grossière erreur.

Un cas étrangement similaire

Pourtant, selon la responsable du Bureau d'État Civil de Laguna Larga, Anabella Álvarez, aucun mariage n'aurait été établi avec le nom Ledezma (nom de famille de l'homme en question).

«Ce n'était pas une erreur du Bureau d'État Civil, c'est simplement un mensonge», a-t-elle déclaré auprès du média local La Voz. «Nous savons qu'il a obtenu un certificat de concubinage, mais il provenait de la police. Il l'aurait fait pour percevoir l'IFE (Impôt sur le Revenu Financier)», a-t-elle ajouté.

Cette histoire coïncide presque point par point avec un autre cas similaire survenu à Buenos Aires en 2021, où un témoin a pour de bon été enregistré comme mari lors d'un mariage afin également de percevoir l'IFE. Le mystère plane donc toujours sur la véracité de ce récit.