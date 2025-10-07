Toute l’actu en direct 24h/24
En direct2 ans des attaques du 7-Octobre : la cérémonie commémorative a commencé à Tel-Aviv

[Oded Angel]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Il y a deux ans jour pour jour, les terroristes du Hamas tuaient plus de 1200 personnes en Israël lors d'un terrifiant pogrom. Parmi elles, 370 festivaliers connaissaient l'horreur au petit matin dans le sud du pays. De nombreuses cérémonies en leurs mémoires sont prévues aujourd'hui. Suivez notre direct.
Journée de commémoration à Israël
«Nous aspirons à un jour où la terreur et les effusions de sang cesseront», déclare Donald Trump

Melania et moi adressons nos plus sincères remerciements au Forum des familles d'otages et de disparus pour votre lettre de nomination au Comité du prix Nobel de la paix. Depuis les événements odieux du 7 octobre 2023, je suis résolue à rapatrier tous les otages et à garantir la destruction totale du Hamas afin que ces actes horribles ne se reproduisent plus jamais», a déclaré Donald Trump dans une lettre. 

«Sachez que nous restons fermement déterminés à mettre fin à ce conflit et aux vagues d'antisémitisme, tant dans notre pays qu'à l'étranger. En tant que Président, je travaillerai sans relâche pour rétablir une politique étrangère de paix par la force, mettant fin à des années de guerres interminables. Nous aspirons à un jour où la terreur et les effusions de sang cesseront, y compris dans les nations déchirées par des décennies, voire des siècles, de conflits», a ajouté le président des États-Unis, deux ans jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas.

Déclaration
Sébastien Lecornu assure que «la République restera toujours du côté de la liberté, contre l’antisémitisme et toute forme de barbarie»

Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a déclaré sur X : «Nous n’oublions pas les 48 personnes encore portées disparues, ou otages», et rappelé que «51 compatriotes» figuraient sur la liste des victimes du Hamas. 

«Nous gardons en mémoire leurs souffrances, et celles de leurs proches», a écrit Sébastien Lecornu, et d’ajouter : «La République restera toujours du côté de la liberté, contre l’antisémitisme et toute forme de barbarie. Comme l’a redit le Président de la République, la France réitère son appel à la libération de tous les otages, et au cessez-le-feu sans délai.»

Déclaration
«Une telle abomination ne doit jamais se reproduire», insiste Emmanuel Macron

"Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n’oublions pas", a déclaré Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux, en hommage aux victimes du 7-Octobre, deux ans après le drame.  

Sur les réseaux
Israël commémore les deux ans du 7-Octobre
Déclaration
Jordan Bardella : «Deux ans après, la douleur est toujours vive»
Un hommage ce mardi au Quai d'Orsay à la mémoire des 51 Français victimes du Hamas

Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.

Retrouvez notre article ici.

Combien le Hamas détient-il encore d'otages israéliens ?

Un espoir qui renaît. Alors qu’un accord visant à mettre fin à la guerre, incluant la libération de tous les otages, pourrait être conclu dans les prochains jours, 48 Israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont 20 seraient présumés vivants, deux ans après les terribles attentats qui ont frappé le pays. L’un des otages avait pour sa part été enlevé avant le 7-Octobre 2023.

Retrouvez notre article ici.

Minute de silence des familles des victimes du 7-Octobre sur le site du festival Nova

Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova. 

370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.

IsraëlGazaPalestineProche-Orient

