«C'est une journée chargée en émotions», rappelle Régine Delfour, envoyée spéciale à Tel-Aviv pour cette journée de commémoration des attaques du 7-Octobre, deux ans plus tard, dans #Punchlinepic.twitter.com/B3UNjrYE1M
Melania et moi adressons nos plus sincères remerciements au Forum des familles d'otages et de disparus pour votre lettre de nomination au Comité du prix Nobel de la paix. Depuis les événements odieux du 7 octobre 2023, je suis résolue à rapatrier tous les otages et à garantir la destruction totale du Hamas afin que ces actes horribles ne se reproduisent plus jamais», a déclaré Donald Trump dans une lettre.
«Sachez que nous restons fermement déterminés à mettre fin à ce conflit et aux vagues d'antisémitisme, tant dans notre pays qu'à l'étranger. En tant que Président, je travaillerai sans relâche pour rétablir une politique étrangère de paix par la force, mettant fin à des années de guerres interminables. Nous aspirons à un jour où la terreur et les effusions de sang cesseront, y compris dans les nations déchirées par des décennies, voire des siècles, de conflits», a ajouté le président des États-Unis, deux ans jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas.
Le premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a déclaré sur X : «Nous n’oublions pas les 48 personnes encore portées disparues, ou otages», et rappelé que «51 compatriotes» figuraient sur la liste des victimes du Hamas.
«Nous gardons en mémoire leurs souffrances, et celles de leurs proches», a écrit Sébastien Lecornu, et d’ajouter : «La République restera toujours du côté de la liberté, contre l’antisémitisme et toute forme de barbarie. Comme l’a redit le Président de la République, la France réitère son appel à la libération de tous les otages, et au cessez-le-feu sans délai.»
Deux ans après, nous n'oublions pas les victimes de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre.
Parmi eux, 51 de nos compatriotes.
Nous n'oublions pas les 48 personnes encore portées disparues, ou otages.
Nous gardons en mémoire leurs souffrances, et celles de leurs proches.… pic.twitter.com/P6GcRIygDJ
"Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n’oublions pas", a déclaré Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux, en hommage aux victimes du 7-Octobre, deux ans après le drame.
7 octobre.
Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive.
Nous n’oublions pas.
Nous pensons avec fraternité à toutes les victimes, parmi lesquelles 51 de nos compatriotes.
Nous pensons aux 48 otages encore retenus par le Hamas.…
La journaliste Régine Delfour est en duplex depuis Réim (Israël) et fait un point sur les hommages rendus aux victimes du 7-Octobre, dans #LaMatinalepic.twitter.com/rKYUAMYERm
Le 7 octobre 2023, les terroristes islamistes du Hamas menaient en Israël l’un des attentats les plus effroyables que le monde ait connus. Dans la rue, jusque dans les maisons, dans des lieux de fête, les victimes ont été méthodiquement traquées, lâchement assassinées, ciblées en…
Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.
Un espoir qui renaît. Alors qu’un accord visant à mettre fin à la guerre, incluant la libération de tous les otages, pourrait être conclu dans les prochains jours, 48 Israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont 20 seraient présumés vivants, deux ans après les terribles attentats qui ont frappé le pays. L’un des otages avait pour sa part été enlevé avant le 7-Octobre 2023.
Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova.
370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.