Melania et moi adressons nos plus sincères remerciements au Forum des familles d'otages et de disparus pour votre lettre de nomination au Comité du prix Nobel de la paix. Depuis les événements odieux du 7 octobre 2023, je suis résolue à rapatrier tous les otages et à garantir la destruction totale du Hamas afin que ces actes horribles ne se reproduisent plus jamais», a déclaré Donald Trump dans une lettre.

«Sachez que nous restons fermement déterminés à mettre fin à ce conflit et aux vagues d'antisémitisme, tant dans notre pays qu'à l'étranger. En tant que Président, je travaillerai sans relâche pour rétablir une politique étrangère de paix par la force, mettant fin à des années de guerres interminables. Nous aspirons à un jour où la terreur et les effusions de sang cesseront, y compris dans les nations déchirées par des décennies, voire des siècles, de conflits», a ajouté le président des États-Unis, deux ans jour pour jour après l'attaque terroriste du Hamas.