En direct2 ans des attaques du 7-Octobre : une minute de silence des familles des victimes observée sur le site du festival Nova

Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence ce mardi matin. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Il y a deux ans jour pour jour, les terroristes du Hamas tuaient plus de 1200 personnes en Israël lors d'un terrifiant pogrom. Parmi elles, 370 festivaliers connaissaient l'horreur au petit matin dans le sud du pays. De nombreuses cérémonies en leurs mémoires sont prévues aujourd'hui. Suivez notre direct.
Israël commémore les deux ans du 7-Octobre
Jordan Bardella : «Deux ans après, la douleur est toujours vive»
Un hommage ce mardi au Quai d'Orsay à la mémoire des 51 Français victimes du Hamas

Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.

Combien le Hamas détient-il encore d'otages israéliens ?

Un espoir qui renaît. Alors qu’un accord visant à mettre fin à la guerre, incluant la libération de tous les otages, pourrait être conclu dans les prochains jours, 48 Israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont 20 seraient présumés vivants, deux ans après les terribles attentats qui ont frappé le pays. L’un des otages avait pour sa part été enlevé avant le 7-Octobre 2023.

Minute de silence des familles des victimes du 7-Octobre sur le site du festival Nova

Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova. 

370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.

