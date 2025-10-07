Un hommage ce mardi au Quai d'Orsay à la mémoire des 51 Français victimes du Hamas

Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.

Retrouvez notre article ici.