"Deux ans après l’horreur indicible du terrorisme du Hamas, la douleur reste vive. Nous n’oublions pas", a déclaré Emmanuel Macron sur ses réseaux sociaux, en hommage aux victimes du 7-Octobre, deux ans après le drame.
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 7, 2025
La journaliste Régine Delfour est en duplex depuis Réim (Israël) et fait un point sur les hommages rendus aux victimes du 7-Octobre, dans #LaMatinalepic.twitter.com/rKYUAMYERm
— CNEWS (@CNEWS) October 7, 2025
Le 7 octobre 2023, les terroristes islamistes du Hamas menaient en Israël l’un des attentats les plus effroyables que le monde ait connus. Dans la rue, jusque dans les maisons, dans des lieux de fête, les victimes ont été méthodiquement traquées, lâchement assassinées, ciblées en…
— Jordan Bardella (@J_Bardella) October 7, 2025
Ce mardi, au ministère français des Affaires étrangères, un hommage sera rendu aux 51 Français décédés lors des attaques du 7 octobre 2023 perpétrés sur le sol israélien par le Hamas. La cérémonie est organisée au Quai d'Orsay dès 10h.
Un espoir qui renaît. Alors qu’un accord visant à mettre fin à la guerre, incluant la libération de tous les otages, pourrait être conclu dans les prochains jours, 48 Israéliens sont toujours détenus par le Hamas dans la bande de Gaza, dont 20 seraient présumés vivants, deux ans après les terribles attentats qui ont frappé le pays. L’un des otages avait pour sa part été enlevé avant le 7-Octobre 2023.
Les familles et amis des victimes du massacre du 7-Octobre ont observé une minute de silence mardi matin, au deuxième anniversaire du jour le plus meurtrier connu par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP sur le site du festival de musique Nova.
370 personnes ont été tuées, essentiellement des jeunes, pendant le festival de musique par les commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas dans une attaque surprise sur le sud d'Israël au matin du 7 octobre 2023.