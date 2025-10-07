Allemagne : une maire entre la vie et la mort après avoir été poignardée

La maire de la commune de Herdecke-Herrentisch (Allemagne), Iris Stalzer, se trouve dans un état critique après avoir été poignardée à plusieurs reprises ce mardi 7 octobre. Un acte «odieux», selon le chancelier Friedrich Merz.

Élue en septembre dernier, Iris Stalzer, l'édile de Herdecke-Herrentisch, située dans l'ouest de l’Allemagne, a été retrouvée ce mardi 7 octobre grièvement blessée à son domicile, victime de plusieurs coups de couteau au ventre et au dos. Son pronostic vital est engagé.

Selon les médias locaux, la victime de 57 ans aurait confié à son fils adoptif de 15 ans, présent au domicile familial avec sa sœur de 17 ans, avoir été agressée par plusieurs individus dans la rue.

Les auteurs présumés, toujours en fuite, sont activement recherchés par les forces de l'ordre. Une brigade criminelle a été chargée de l'enquête, et les policiers n'excluent pas une possible motivation politique.

«Nous avons été informés d'un acte odieux commis à Herdecke. Cette affaire doit être résolue rapidement. Nous craignons pour la vie de la bourgmestre élue, Iris Stalzer, et espérons son rétablissement complet. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches», a déclaré le chancelier allemand Friedrich Merz, originaire de Brilon, une ville de la même région.

L'avocate l'avait emporté avec 52,2 % des voix face à son adversaire de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne (CDU) Fabian Conrad Haas, lors des élections dans cette commune d'environ 22.000 habitants, le 28 septembre. Elle a succédé à une autre élue CDU, Katja Strauss-Köster, qui a dirigé la ville de 2009 à 2025.