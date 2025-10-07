Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Chine : il est désormais possible de sauter du plus haut pont du monde à l'élastique (vidéo)

Ce pont a notamment été créé pour promouvoir le tourisme dans cette région du sud de la Chine [TripInChina / © X]
Par CNEWS
Publié le

En Chine, il est désormais possible de réaliser un saut à l'élastique depuis le plus haut pont du monde. Les volontaires s'engagent dans le vide à plus de 625 mètres au-dessus du sol.

Un saut vertigineux. Pour les amateurs de sensations fortes, la Chine vient d'ouvrir un saut à l'élastique depuis le plus haut pont du monde. Les images des personnes s'élançant dans le vide sont impressionnantes.

Un saut d'une hauteur équivalente à deux fois la Tour Eiffel

Comme le montrent les images, partagées des centaines de fois sur les réseaux sociaux, les personnes effectuant ce grand saut sont d'abord tractées au-dessus du vide avant d'être lâchées, dans un vide mesurant près de deux fois la Tour Eiffel.

Pour effectuer ce saut dans le vide, les plus courageux doivent débourser 2.999 yuans, soit plus de 360 euros.

Fin septembre, les prouesses de l'ingénierie chinoise avaient déjà fait le tour du monde, en bâtissant le plus haut pont du monde. Situé dans le canyon de Huajiang, il culmine à plus de 625 mètres de haut. Pour mieux exploiter encore cette architecture, les constructeurs ont pensé à inclure l'espace nécessaire pour réaliser des sauts à l'élastique depuis ce lieu inédit.

Sur le même sujet Chine : une femme de 47 ans plaide coupable dans l’affaire liée à la plus importante saisie de bitcoins au monde Lire

La promotion des sports extrêmes pour dynamiser la région

Pour les personnes amatrices de belles vues, il est possible de profiter de ce pont d'une manière plus douce : ce pont suspendu comprend un café, perché au sommet des tours de la partie suspendue, elles-mêmes culminant à 199 mètres au-dessus du niveau du sol. La vue y est splendide.

La construction de ce projet exceptionnel, débuté en 2021, avait pour objectif non seulement de permettre la traversée de ce canyon possible en une seule minute, contre 70 minutes avant sa création, mais aussi de dynamiser cette région du sud de la Chine très rurale. La promotion du tourisme, notamment par la création d'un centre de sports extrêmes au fond du canyon, a donc été mise en avant.

Chinesautsensations fortespont

À suivre aussi

Ces 3 pays où le clonage d’animaux domestiques est autorisé
Chine : une femme de 47 ans plaide coupable dans l’affaire liée à la plus importante saisie de bitcoins au monde
MQ-9 Reaper : quel est ce drone, dont l'armée américaine a déployé un escadron entier à 400 km des frontières chinoises ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités