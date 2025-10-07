Espagne : quatre disparus, une dizaine de blessés… ce que l’on sait de l’effondrement d’un immeuble en travaux à Madrid

A Madrid, ce mardi 7 octobre, un immeuble s'est partiellement effondré, faisant environ dix blessés, comme le révèle le préfet de la région madrilène, Francisco Martin Aguirre. Quatre personnes sont également portées disparues.

La panique s'est emparée de Madrid. L'effondrement partiel d'un immeuble dans le centre-ville de Madrid a fait une dizaine de blessés et a causé la disparition de plusieurs autres personnes, ce mardi. «Il aurait pu y avoir jusqu'à 40 personnes à l'intérieur» de la bâtisse, a affirmé un ouvrier sur place, selon El Pais .

Le préfet de la région de Madrid a quant à lui déclaré que «quatre ouvriers travaillant sur le chantier sont actuellement portés disparus», lors d'une allocution à la presse sur les lieux de l'accident. «Il y a plusieurs blessés, environ dix selon les dernières informations, la plupart légers, mais l'un d'entre eux plus grave, avec des fractures», a-t-il ajouté. Selon El Pais, celui-ci souffrirait précisément d'une fracture de la jambe. Les personnes moins gravement blessées ont été prises en charge par des psychologues après le drame, selon Emergencias Madrid .

Le flou règne quant au nombre de disparus

Selon le porte parole du gouvernement Francisco Martinez, le blessé le plus sérieusement touché a été transporté à l'hôpital en ambulance. Mais les principales questions autour de cet accident, intervenu rue Hileras, en plein coeur de la ville de la capitale espagnole, concerne les personnes disparues.

Ce nombre de disparus est, à cette heure, estimé à deux par la police nationale. De leur côté, les pompiers ont annoncé cinq personnes disparues.

Les secours se sont déployés en nombre pour secourir au plus vite les victimes de cet effondrement : 11 équipes de pompiers de la Mairie de Madrid et une unité du Samur (Action nationale pour la prévention de la criminalité), composée de deux unités de soins intensifs et de trois ambulances, se sont rendues sur place.

L'accès à la rue Hileras est encore réservée aux autorités © REUTERS

La zone est donc investie par de nombreux officiels, comme le déclarent certains habitants sur place : «N ous ne pouvons pas passer, les environs sont remplis d'ambulances et de policiers, et ils ne nous laissent pas entrer», a expliqué la gérante de la célèbre chocolaterie San Ginés, située en face de l'immeuble accidenté. Un ouvrier présent sur place a quant à lui confié qu'«il aurait pu y avoir jusqu'à 40 personnes à l'intérieur» du bâtiment au moment de sa chute partielle.

«L'impact potentiel sur les bâtiments environnants est en cours d'analyse»

Le délégué au gouvernement, Francisco Martin, a non seulement expliqué qu'il s'agissait d'un accident industriel mais a aussi affirmé que «l 'impact potentiel sur les bâtiments environnants est en cours d'analyse afin de prendre les mesures appropriées. L'ensemble du périmètre a donc été évacué».

Selon de nombreux locaux, le bâtiment était en pleins travaux afin de devenir un hôtel quatre étoiles. « Le bâtiment qui s'est effondré était abandonné depuis longtemps et était en construction, une grue géante avait été installée sur l'échafaudage. Ils m'ont dit qu'ils allaient construire un hôtel et que les travaux dureraient deux ans», a par exemple témoigné une habitante de la rue à la presse espagnole.

Cet immeuble avait été construit en 1965 et comptait six étages, avec un parking en sous-sol. Il représentait une superficie de 1.070 mètres carrés.