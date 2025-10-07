Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre au Proche-Orient : les compagnies israéliennes exclues du salon aéronautique de Dubaï

Les exposants israéliens qui devaient venir ne participeront pas. [© GIUSEPPE CACACE / AFP]
Par CNEWS
Publié le

Les entreprises de défense israéliennes ont été écartées du prochain salon aéronautique de Dubaï. Cette décision a été prise après une «évaluation technique» sur fond de guerre au Proche-Orient et de tensions régionales ravivées.

Ce mardi, l’organisation du salon aéronautique de Dubaï a annoncé que les entreprises de défense israéliennes ne participeraient pas à l’édition à venir. Officiellement, cette décision découle d’une «évaluation technique», sans autre précision. Une exclusion qui intervient toutefois dans un contexte marqué par la guerre au Proche-Orient.

«Les exposants (israéliens) qui devaient venir ne participeront pas», a affirmé Tim Hawes, le directeur d'Informa markets, en marge d'une conférence de presse annonçant la tenue du Dubai Airshow. 

Six entreprises de défense israéliennes devaient participer à la prochaine édition de ce salon biennal, l'un des plus importants du monde, qui se tiendra en novembre dans le riche émirat du Golfe. 

Une décision prise par un «comité technique» 

«Il y a eu une évaluation technique, que nous faisons pour toutes les entreprises qui participent», a-t-il dit. La décision a été prise par un «comité technique», a-t-il ajouté, sans donner plus de précisions. 

La première participation d'Israël au Dubai Airshow en 2023 avait été plombée par le début de la guerre de Gaza après les attaques du mouvement terroriste du Hamas le 7 octobre de la même année sur le sol israélien. Pour rappel, les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations avec Israël dans le cadre des accords d'Abraham en 2020.

7 octobre : retour sur la journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël
Sur le même sujet 7-Octobre 2023 : retour sur l'attaque barbare du Hamas, journée la plus meurtrière de l'histoire d'Israël Lire

Ce mardi marque d'ailleurs le 2e triste anniversaire des attaques sanglantes du 7 octobre 2023 menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud d'Israël. 

DubaïIsraëlAéronautique

