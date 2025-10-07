Japon : elle vole près de 2,2 millions d’euros en lingots d’or pour éponger ses dettes de jeu

Une ex-employée de la banque Mitsubishi UFJ a été condamnée à neuf ans de prison pour avoir détourné plus de 2,2 millions d’euros en lingots d’or et en liquide afin d’éponger ses dettes de jeu.

Une addiction qui lui a coûté cher. Un tribunal japonais a condamné une ex-employée de banque à neuf ans de prison pour avoir subtilisé des lingots d'or et de l'argent liquide pour financer son addiction au jeu, pour un montant total de plus de 2,2 millions d'euros.

Yukari Yamazaki, qui travaillait pour la banque Mitsubishi UFJ, l'une des plus grandes du pays, a commencé à voler après s'être endettée à la suite de transactions sur le marché des changes et de paris hippiques, selon les explications fournies par le tribunal de Tokyo.

Profitant de son poste et de ses connaissances internes pour «neutraliser le système de sécurité», elle a dérobé des lingots d'or et des espèces d'une valeur cumulée de plus de 390 millions de yens (plus de 2,2 millions d'euros) dans les coffres-forts en 2023 et 2024.

une peine de neuf ans de prison «inévitable»

«Les circonstances entourant son crime sont si odieuses qu'elles sont rarement observées», a écrit le juge dans le jugement rendu lundi. La banque n'a pu récupérer qu'une partie de la colossale somme dérobée.

Malgré l'absence d'antécédents judiciaires de la prévenue et le fait qu'elle ait «promis de suivre un traitement pour sa dépendance au jeu», le juge a estimé qu'une peine de neuf ans de prison était «inévitable».

Des vols commis par des employés d'autres établissements bancaires ont également été découverts, ce qui a incité l'Association des banquiers japonais à réviser en juin ses directives relatives aux coffres-forts, préconisant de ne pas y déposer d'argent liquide.