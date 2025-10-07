«L’Iran développe des missiles intercontinentaux, les Etats-Unis sont dans sa ligne de mire», alerte Benjamin Netanyahou

Dans une interview accordée à l'avocat et animateur de podcast américain Ben Shapiro, le Premier ministre israélien a affirmé que Téhéran était sur le point de concevoir des missiles nucléaires pouvant frapper les Etats-Unis.

L'Iran pourrait bientôt bombarder les villes américaines. C'est ce qu'a assuré Benjamin Netanyahou au cours d'une interview, réalisée par l'avocat et animateur de podcast Ben Shapiro, publiée sur YouTube lundi 6 octobre.

Pendant cet entretien long d'une vingtaine de minutes, le Premier ministre israélien a abordé de nombreux sujets, notamment les négociations en cours avec le Hamas afin de parvenir à la libération des otages retenus dans la bande de Gaza.

Des missiles pour frapper les Etats-Unis

Au moment d'évoquer la puissance militaire de l'Etat hébreu et les opérations que Tsahal a mené contre l'Iran lors de la guerre contre le régime des mollah, Benjamin Netanyahou a formulé des propos inquiétants.

«Nous avons défait un ennemi, qui est également celui des Etats-Unis, qui développe des missiles balistiques intercontinentaux capables d'emporter des têtes nucléaires et d'attaquer» les villes américaines, a-t-il assuré.

«C'est ce que les Iraniens font et les Etats-Unis sont dans leur ligne de mire. Et nous les avons assommés avec l'aide judicieuse et précise du président Trump», a-t-il poursuivi, faisant référence aux frappes de missiles et de bombardiers B-2 américains sur les installations nucléaires de Téhéran.

L'arsenal iranien encore trop limité

Officiellement, l'Iran ne possède pas encore d'armes capables de frapper les grandes villes de la côte est des Etats-Unis, notamment New-York, Washington et Miami, situées à un peu moins de 10.000 kilomètres de distance.

À ce jour, le missile iranien le plus puissant, le Khoramshahr, aurait une portée de 3.000 kilomètres, voire 4.000 kilomètres. Suffisant pour frapper les capitales européennes, mais pas le continent américain.

Le Shahab-6, inspiré du Taepodong-2 nord-coréen, serait en développement depuis les années 1990, selon certains experts américains. Néanmoins, rien ne permet d'affirmer que cette arme sera prochainement mise en service.

Enfin, le programme nucléaire iranien, qui a été frappé par les Etats-Unis en juin dernier, n'est pas encore arrivé à son terme. Et la miniaturisation d'une ogive, étape très difficile techniquement parlant, ne serait pas maîtrisée par les ingénieurs locaux.

Mais la menace provenant de l'Iran est prise très au sérieux par les pays occidentaux. Le gouvernement américain a ainsi annoncé, le 1er octobre dernier, avoir pris une série de sanctions contre un réseau d'armement soutenant le programme de missiles balistiques de Téhéran.

Ces nouvelles mesures ont suivi des décisions similaires des Nations unies et de l'Union européenne (UE), officialisées quelques jours auparavant.