Madrid : quatre personnes disparues et «environ» dix blessés après l'effondrement d'un immeuble

Les forces de l'ordre ont bouclé la zone avec du ruban jaune, selon des journalistes de l'AFP sur place. [Juan Medina/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un immeuble en travaux dans le centre-ville de Madrid s'est partiellement effondré, ce mardi 7 octobre. Selon un dernier bilan, quatre personnes sont déclarées disparues et «environ» dix autres sont blessées. 

Un accident dramatique. Ce mardi, un immeuble en travaux du centre de Madrid s'est partiellement effondré, faisant «environ» dix blessés et quatre personnes disparues, selon les secours municipaux et le préfet. 

«La Protection civile a pris en charge jusqu'à présent trois ouvriers, aucun dans un état grave. Il manque certains de leurs collègues», ont indiqué les secours sur le réseau social X, évoquant «l'effondrement de plusieurs niveaux dans un bâtiment en travaux». 

L'une des personnes blessées a été transportée à l'hôpital, a de son côté indiqué le maire de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, également sur X.

Selon cette même source, «onze équipes» de pompiers, des policiers et la Protection civile travaillent actuellement à «sécuriser le bâtiment» situé près de la Plaza Mayor de Madrid, et à «rechercher d'éventuelles personnes disparues».

Les forces de l'ordre ont bouclé la zone avec du ruban jaune, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Une enquête ouverte

«Il y a eu un énorme bruit, des vitres ont volé en éclats, il y avait beaucoup de poussière blanche, on ne voyait plus rien», a raconté à l'AFP Milagros Garcia Benito, une employée dans un salon de coiffure situé en face de l'immeuble affecté.



«La police travaille avec des drones», ont par ailleurs précisé sur X les secours madrilènes, ajoutant qu'une enquête avait été ouverte pour établir les circonstances de l'incident.

Les bâtiments adjacents à l'immeuble touché «sont en cours d'évacuation», ont-ils précisé.

MadridEspagne

