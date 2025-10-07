Royaume-Uni : voici comment un téléphone a permis à la police de démanteler un gang international

La police métropolitaine de Londres a annoncé lundi avoir arrêté 46 personnes dans le cadre d'une opération de démantèlement d'un réseau international soupçonné d'avoir fait passer clandestinement près de 40.000 téléphones volés du Royaume-Uni vers la Chine.

«La plus grande opération de ce type au Royaume-Uni». La police métropolitaine de Londres a annoncé lundi l’arrestation de 46 personnes dans le cadre d'une opération de démantèlement d'un réseau international soupçonné d'avoir fait passer clandestinement près de 40.000 téléphones volés du Royaume-Uni vers la Chine.

Thousands of phones stolen. A global black market worth millions.



Step inside the Met Police operation that brought down those suspected of being at the top of London’s phone theft crime pyramid. pic.twitter.com/zjPg1Va4ry — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 7, 2025

«Il s'agit sans aucun doute de la plus grande opération de ce type dans l'histoire du Royaume-Uni», s'est réjoui le maire de Londres, Sadiq Khan, ajoutant que la police avait ciblé les chefs de gangs de contrebandiers et les «voleurs à l'arraché».

Au total, les forces de l’ordre ont interpellé 46 arrestations personnes dans cette opération, dont 11 lors d'une enquête sur des gangs criminels qui attaquaient des véhicules de livraison transportant le nouvel iPhone 17.

Un gang responsable de 40% des vols de téléphones à Londres

L'enquête a été déclenchée en décembre 2024 après qu'une victime a retrouvé un téléphone volé. «C'était en fait la veille de Noël et une victime a suivi électroniquement son iPhone volé jusqu'à un entrepôt près de l'aéroport d'Heathrow. Les agents de sécurité étaient impatients d'aider et ils ont découvert que le téléphone se trouvait dans une boîte, parmi 894 autres téléphones», a détaillé l'inspecteur-détective Mark Gavin pour la BBC.

Cette même source a déclaré que «la découverte de la cargaison originale de téléphones a été le point de départ d'une enquête qui a mis au jour un gang international de contrebande, qui, selon nous, pourrait être responsable de l'exportation de jusqu'à 40 % de tous les téléphones volés à Londres».

Le nombre de téléphones volés à Londres a presque triplé au cours des quatre dernières années, passant de 28.609 en 2020 à 80.588 en 2024. Les trois quarts de tous les téléphones volés au Royaume-Uni le sont désormais à Londres.

Les dernières données de l'Office for National Statistics ont révélé que les «vols contre la personne» ont augmenté de 15 % en Angleterre et au Pays de Galles au cours de l'année se terminant en mars 2025, atteignant ainsi leur niveau le plus élevé depuis 2003.