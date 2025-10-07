Une «zone de guerre» : Donald Trump menace d'instaurer l'état d'urgence à Chicago

Le président américain Donald Trump a intensifié lundi la pression sur l'État de l'Illinois et la ville de Chicago en évoquant un possible recours à l'état d'urgence afin de surmonter l'opposition des autorités locales et des décisions de justice contre le déploiement de la Garde nationale.

Une nouvelle étape dans l’escalade sécuritaire. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a intensifié lundi la pression sur l'État de l'Illinois et la ville de Chicago en évoquant un possible recours à l'état d'urgence pour passer outre l'opposition des autorités locales et les décisions de justice contre le déploiement de la Garde nationale.

L'Illinois et Chicago, la principale ville de cet État du nord du pays, ont saisi dans la foulée la justice pour bloquer le déploiement par l'administration Trump des militaires de la Garde nationale dans ce qu'elle décrit comme une «zone de guerre».

La juge fédérale en charge du dossier ne s'est pas prononcée dans l'immédiat mais a fixé une audience à jeudi. Un déploiement similaire à Portland (ouest), autre ville dirigée par les démocrates, a été provisoirement bloqué ce week-end par la justice.

Donald Trump a agité la possibilité d'invoquer l'Insurrection Act, compilation de lois des XVIIIe et XIXe siècles. Celui-ci permet de proclamer un état d'urgence autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains, interdit en principe.

BREAKING - President Trump confirms he has no problem invoking the Insurrection Act if rogue judges, mayors, and governors continue holding up and impeding federal law. pic.twitter.com/EXiNMBV2vd — Right Angle News Network (@Rightanglenews) October 6, 2025

«Si je devais l'invoquer, je le ferais. Si des gens étaient tués et que les tribunaux nous en empêchaient ou que des gouverneurs ou des maires nous en empêchaient, bien sûr que je le ferais», a assuré Donald Trump devant des journalistes présents à la Maison Blanche.

«Un prétexte» selon le gouverneur de l’Illinois

Le gouverneur démocrate de l'Illinois, JB Pritzker, a accusé l'administration Trump de «suivre un manuel : provoquer le chaos, créer la peur et la confusion, faire croire que des manifestants pacifiques sont des émeutiers en leur tirant dessus à coups de gaz lacrymogènes».

Illinois will not let the Trump Administration continue on their authoritarian march without resisting.



We will use every lever at our disposal to stop this power grab because military troops should not be used against American communities. pic.twitter.com/KKLVPatngZ — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 6, 2025

Le but est de «créer un prétexte pour invoquer l'Insurrection Act afin de pouvoir envoyer l'armée dans notre ville», a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse, assurant qu'il n'y avait «aucune insurrection» à Chicago justifiant l'envoi de la troupe.

«Les Américains, où qu'ils habitent, ne devraient pas vivre sous la menace d'une occupation par les forces militaires des Etats-Unis, et surtout pas simplement parce que leur ville ou leur État est tombé en disgrâce auprès du président», ont indiqué les autorités de l'Illinois et de Chicago dans leur recours.

Ces dernières ont accusé le gouvernement Trump d'avoir tiré «prétexte» de manifestations devant un centre de la police de l'immigration (ICE) en banlieue de Chicago pour justifier l'envoi de troupes.

«Mais loin de contribuer à la sûreté publique dans la région de Chicago, ses actions provocatrices et arbitraires risquent de la compromettre en déclenchant des protestations publiques», ont regretté les plaignants, appelant la justice à s'opposer à ce déploiement.

Ils ont également rappelé la mort le 12 septembre dernier d'un immigré en situation irrégulière tué à Chicago par des agents de l'ICE après un refus d'obtempérer à un contrôle, quatre jours après le lancement d'une vaste opération dans l'Illinois, baptisée «Midway Blitz».

300 gardes nationaux envoyés à Chicago

Cela fait plusieurs semaines que le président républicain a pris pour cible Chicago, qu'il qualifie de «trou à rats» et de «capitale mondiale du meurtre». Il a annoncé son intention d'y déployer des militaires de la Garde nationale comme il l'a fait à Los Angeles, Washington, et Memphis (sud), à chaque fois contre l'avis des autorités locales.

Il a signé samedi un décret pour l'envoi de 300 gardes nationaux à Chicago afin de «protéger les agents et biens fédéraux», selon la Maison Blanche.

A Los Angeles, un juge fédéral avait estimé illégal le déploiement en juin pour 60 jours par Donald Trump de la Garde nationale, contre l'avis du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, face aux manifestations contre sa politique d'expulsions massives d'immigrés. Une cour d'appel fédérale avait par la suite invalidé cette décision.

Donald Trump a érigé la lutte contre l'immigration clandestine en priorité absolue, évoquant une «invasion» des Etats-Unis par des «criminels venus de l'étranger» et communiquant abondamment sur les expulsions d'immigrés.