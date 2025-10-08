Toute l’actu en direct 24h/24
«11 minutes pour passer au vert» : un feu tricolore exaspère les automobilistes d’une commune, qui reconnait le problème

Des mesures devraient rapidement être mises en place, mais aucun délai n'a été fourni pour le moment. [Adobe Stock]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Dans la commune suisse de Milvignes, un feu tricolore prend en moyenne onze minutes à passer au vert, un délai d'attente excessif qui a provoqué la colère des automobilistes. Si la municipalité a reconnu le problème, aucune solution n'a encore été apportée. 

Alors que la durée moyenne d'un feu rouge en France est estimée à une minute, dans la commune de Milvignes (Suisse), au carrefour de l'avenue de Longueville, ce temps d'attente atteint 11 minutes, au grand désarroi des automobilistes.

Dans un e-mail adressé à la radio régionale RTN, le Service technique et de la mobilité de la ville a reconnu le problème de régulation du carrefour et indiqué que le bureau chargé de la programmation des feux ainsi que l'entreprise concernée ont été informés. Des mesures devraient rapidement être mises en place, mais aucun délai n'a été fourni pour le moment. 

Un carrefour complexe

Néanmoins, la conseillère communale en charge de la mobilité, Corinne Maier, a souligné que la sécurité de tous les usagers doit rester la priorité à ce carrefour particulièrement compliqué, impliquant une sortie d'école, un accès au complexe sportif et le passage du tramway. 

Malgré l'absence de dispositions spécifiques pour ce type de situation, le chef de la Police de la circulation Alain Saudan a affirmé qu'aucune tolérance ne sera accordée aux chauffards qui brûleraient le feu rouge. Il a néanmoins précisé que le bon sens doit s’imposer et que, si nécessaire, un agent de la circulation peut réguler le trafic à l'intersection. 

