Attaque devant la synagogue de Manchester : l'assaillant avait prêté allégeance à Daesh

Un porte-parole de la police antiterroriste britannique a indiqué, ce mercredi 8 octobre, que l’auteur de l’attentat contre une synagogue à Manchester le 2 octobre dernier avait appelé la police durant l'attaque en affirmant «prêter allégeance à Daesh».

Un mobile qui se confirme. L’auteur de l’attaque ayant eu lieu dans une synagogue de Manchester (Royaume-Uni), le 2 octobre dernier, avait prêté allégeance à Daesh selon la police antiterroriste britannique.

«Au début de l'attaque devant la synagogue de la Congrégation hébraïque de Heaton Park, l'assaillant a appelé la police, affirmant prêter allégeance Daesh», a déclaré un porte-parole de la police.

L'auteur de l'attentat, Jihad al-Shamie, un Britannique d'origine syrienne de 35 ans, a été tué par la police. Deux juifs - Melvin Cravitz et Adrian Daulby - ont été tués dans cette attaque qui a eu lieu le jour de la fête de Yom Kippour. Elle avait aussi fait trois blessés graves.

La police a reconnu qu'Adrian Daulby et l'un des blessés avaient été touchés par un tir des forces de l'ordre, alors qu'ils tentaient d'empêcher l'assaillant d'entrer dans le lieu de culte.

L’enquête se poursuit.

Ce dernier avait foncé avec sa voiture sur des personnes qui se trouvaient devant le bâtiment, avant de sortir de son véhicule et d'attaquer des fidèles avec un couteau.

La police antiterroriste avait affirmé qu'il n'avait jamais fait l'objet d'un signalement pour extrémisme mais qu'il avait «pu être influencé par l'idéologie islamiste radicale». Une hypothèse qui se confirme ce mercredi.

Cet attentat, qui s'est produit au moment où la synagogue était très fréquentée, est l'un des pires visant la communauté juive en Europe depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, qui a déclenché la guerre à Gaza.

Six personnes soupçonnées de «préparation et d'incitation à commettre des actes terroristes» ont été arrêtées, dont deux ont été libérées samedi. Le porte-parole de la police antiterroriste a indiqué ce mercredi que l'enquête se poursuit pour déterminer «les motivations» derrière cette attaque.