Burkina Faso : ce que l'on sait de l'arrestation de deux Français pour espionnage

Huit membres d'une ONG, dont deux Français, ont été arrêtés au Burkina Faso. On leur reproche d'avoir collecté des données sensibles sans autorisation.

A la tête du Burkina Faso depuis trois ans, la junte du capitaine Ibrahim Traoré a annoncé ce mardi 7 octobre avoir fait arrêter plusieurs membres de l'ONG INSO, dont deux Français. Ils sont accusés d'avoir fragilisé la sécurité nationale.

collecte d'informations «sensibles»

INSO fournit notamment des analyses sécuritaires pour d'autres associations humanitaires. Fin juillet, l'ONG avait été suspendue trois mois par les autorités pour «collecte de données à caractère sensible sans autorisation préalable».

Or, le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, reproche aux personnes arrêtées d'avoir «continué à mener clandestinement ou de façon détournée des activités telles que des collectes d'informations et des réunions en présentiel ou en ligne».

«INSO, est une ONG étrangère, dirigée par des étrangers, qui collectait et fournissait des informations sécuritaires sensibles pouvant être préjudiciables à la sécurité nationale et aux intérêts du Burkina Faso, à des puissances étrangères», a-t-il affirmé.

Huit personnes arrêtées

Huit membres de cette organisation ont été interpellés au total. Parmi eux figurent le directeur pays, qui est Français, et son adjointe, franco-sénégalaise.

Le directeur général adjoint tchèque de l'organisation basée à la Haye (Pays-Bas) ainsi qu'un ressortissant malien et quatre burkinabè ont également été arrêtés.

Une junte qui a tourné le dos à l'Occident

La junte autoritaire qui dirige le Burkina Faso depuis près de trois ans a tourné le dos à l'Occident et à la France en particulier, qu'elle accuse régulièrement de vouloir déstabiliser le pays.

Les autorités burkinabè ont exigé le départ des soldats engagés dans la lutte antijihadiste en 2023 et ont expulsé des diplomates français l'an dernier. Quatre fonctionnaires français accusés d'espionnage ont aussi été détenus pendant un an à Ouagadougou, avant d'être libérés en décembre 2024 avec l'aide d'une médiation marocaine.

Récemment, la junte a particulièrement visé les ONG puisque 21 d'entre elles ont vu leur autorisation d'exercer révoquée en l'espace d'un mois cet été, entre juin et juillet. Dix autres associations avaient quant à elles été suspendues pour une durée de trois mois.

Le Burkina Faso est confronté à des violences jihadistes qu'il peine à enrayer. De nombreux cas d'enlèvements d'individus ont été rapportés dans le pays depuis plus d'un an et le capitaine Traoré est accusé d'utiliser de manière abusive un décret de mobilisation générale permettant d'enrôler de force des citoyens sur le front. Une dizaine de personnes enlevées ou arrêtées puis mobilisées ont été libérées ces derniers mois.