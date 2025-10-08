Etats-Unis : Donald Trump appelle à emprisonner le maire de Chicago et le gouverneur de l'Illinois

Le président américain Donald Trump a appelé à mettre en prison le maire de Chicago, Brandon Johnson, et le gouverneur de son Etat, JB Pritzker, les accusant de ne pas protéger les membres de la police de l'immigration (ICE).

La colère de Donald Trump monte encore d'un cran. Le président américain a affirmé qu'il fallait placer derrière les barreaux Brandon Johnson, à la tête de la métropole de Chicago, et JB Pritzker, le gouverneur de l'Etat de l'Illinois où se situe la ville.

Selon le républicain, les deux hommes n'auraient pas assuré la protection des agents de la police de l'immigration (ICE). Sur sa plate-forme Truth Social, il a écrit : «Le maire de Chicago devrait être en prison pour ne pas avoir protégé les agents de ICE ! Le gouverneur Pritzker également !».

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump mène une charge violente contre la ville démocrate située sur les rives du lac Michigan. Il l'avait ainsi qualifié par le passé de «trou à rats» et de «capitale mondiale du meurtre» il y a plusieurs semaines.

Plus récemment encore, il avait parlé d'une «zone de guerre», justifiant l'envoi de deux cents gardes nationaux près de la ville ce mardi 7 octobre, comme l'a déclaré un responsable américain du département de la Défense. Le président a aussi ordonné le déploiement de 700 gardes nationaux à Chicago.

L'Insurrection Act bientôt invoqué à Chicago ?

Depuis plusieurs semaines, Donald Trump menace d'invoquer l'Insurrection Act, une compilation de plusieurs textes des XVIIIe et XIXe siècles, qui lui permettrait notamment de proclamer l'état d'urgence, autorisant l'usage des forces armées contre des citoyens américains, interdit en principe.

Le président a déjà envoyé des militaires de la Garde nationale dans les villes de Los Angeles, Washington et Memphis, à chaque fois contre l'avis des autorités locales.