Iran : le jeune Franco-Allemand Lennart Monterlos, accusé d'espionnage, a été libéré

La justice iranienne a annoncé ce mercredi la libération de Lennart Morterlos, un jeune Franco-Allemand arrêté lors d’une traversée de l’Iran à vélo en juin dernier puis accusé «d'espionnage» par les autorités locales. Il devrait faire son retour en France jeudi.

Le jeune Franco-Allemand de 19 ans qui était détenu en Iran depuis le mois de juin est libre, a annoncé ce mercredi le ministre français des Affaires étrangères. Il devrait être de retour en France jeudi, selon des sources proches du dossier.

«Lennart Monterlos est libre», a déclaré Jean-Noël Barrot. «Je n'oublie pas Cécile Kohler et Jacques Paris dont nous exigeons la libération immédiate», a-t-il ajouté alors que ces deux autres Français sont emprisonnés depuis plus de trois ans en Iran.

«Nous sommes soulagés du retour de notre fils auprès de nous», ont réagi les parents de Lennart Monterlos dans une déclaration écrite par leur avocate Me Chirinne Ardakani.

Accusé d'espionnage puis acquitté

La justice iranienne a annoncé ce mercredi la libération de Lennart Morterlos, un jeune Franco-Allemand arrêté en juin dernier en Iran après avoir été accusé «d'espionnage». Le jeune homme de 19 ans avait été arrêté le 16 juin, à Bandar-Abbas (sud de l'Iran) alors qu'il traversait le pays à vélo en solitaire, au troisième jour de la guerre entre l'Iran et Israël.

🇮🇷🇫🇷🇩🇪⚡️ — 18-year-old French-German cyclist Lennart Monterlos, who was detained in Iran on espionage charges during the 12-day war, has been acquitted today. pic.twitter.com/imVjJ5Z8Pa — World Observer (@WorldObserver0) October 6, 2025

Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, avait déclaré en juillet qu'il avait «commis un délit», avant finalement d'être acquitté. «Malgré l'inculpation du procureur, le tribunal révolutionnaire, prenant en compte les principes juridiques et les doutes quant à l'infraction, a prononcé l'acquittement», a indiqué le pouvoir judiciaire lundi dernier.

Deux autres Français, Cécile Kohler et Jacques Paris, accusés notamment d'espionnage pour le compte d'Israël, sont aussi détenus en Iran et encourent la peine de mort. Ils ont été arrêtés le 7 mai 2022 au dernier jour d'un voyage touristique.