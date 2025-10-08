L'or dépasse les 4.000 dollars l'once : quelles sont les explications à cette flambée historique ?

Pour la première fois de son histoire, l’or a dépassé mercredi la barre symbolique des 4.000 dollars l’once (environ 28 g). Les conflits armés en Ukraine et au Proche-Orient, ainsi que la politique économique protectionniste mise en place par le président américain Donald Trump, ont contribué à son essor.

Une valeur qui a doublé en cinq ans. L’or a dépassé mercredi la barre symbolique des 4.000 dollars l’once, seuil improbable il y a encore un an, porté par les tensions en Ukraine et au Proche-Orient et tout particulièrement par le retour au pouvoir de Donald Trump.

Convoité pour son utilisation dans la joaillerie, l'industrie ou comme actif de réserve, l'or incarne depuis toujours la «valeur refuge» par excellence car il conserve sa valeur intrinsèque, bien qu'il ne rapporte pas d'intérêts. Les investisseurs se tournent vers lui pour se protéger contre le risque de perdre de l'argent quand ils anticipent des perspectives moroses.

L'or apparaît ces temps-ci comme un meilleur instrument de diversification que les achats de dette publique des États, devenus plus risqués.

Une hausse de sa valeur de 40% en 2025

La barre des 2.000 dollars l'once (unité de mesure qui représente environ 28 grammes) a ainsi été franchie pour la première fois en août 2020, au moment de la pandémie de Covid-19. Le métal a ensuite fluctué autour de cette valeur jusqu'en 2024 où son cours a subitement explosé : il a passé les 2.500 dollars en août 2024, puis les 3.000 dollars en mars dernier, avant les 3.500 dollars en septembre.

🚨 L’or enchaîne les ATH et dépasse les 4,000 dollars par once ! pic.twitter.com/6tGLUT8PK6 — Coin Academy (@coinacademy_fr) October 8, 2025

Il a, enfin, franchi les 4.000 dollars ce mercredi dans les échanges asiatiques. «Les chiffres parlent d'eux-mêmes : l'or a déjà augmenté de plus de 40% en 2025 et se dirige vers une troisième année consécutive de gains à deux chiffres», analyse Stephen Innes, de la société de gestion SPI Asset Management.

Le rôle clé de la politique économique de Donald Trump

L'imprévisibilité des décisions du président américain depuis son retour au pouvoir en janvier a eu un impact considérable, à commencer par sa politique commerciale et les menaces de droits de douane, notamment contre l'Union européenne et la Chine, qui ont chamboulé l'économie mondiale.

L'or a également été porté par les pressions de Donald Trump sur la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine, pour qu'elle abaisse ses taux, faisant peser un doute sur son indépendance.

Tous ces éléments affaiblissent le dollar, une autre valeur refuge traditionnelle, alimentant le risque d'inflation et incitant à se tourner vers l'or.

Le blocage budgétaire («shutdown») actuel aux Etats-Unis constitue un dernier coup de fouet au métal jaune. La crise politique en France, deuxième économie européenne, exacerbe également le climat d'incertitude.

Les guerres en Ukraine et au Proche-Orient boostent le cours de l’or

La ruée vers l'or a en toile de fond été alimentée ces derniers mois par les craintes continues liées à la guerre en Ukraine, débutée en février 2022, et à la situation au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023.

Après l'invasion lancée par Moscou début 2022, les réserves de change de la banque centrale russe détenues à l'étranger ont été gelés, faisant gonfler les cours de l'or.

La guerre en Ukraine a aussi renforcé l'engouement des banques centrales pour le précieux métal : elles remplissent leurs coffres de lingots afin de se couvrir en cas de coup dur, stabiliser leur devise, ou encore comme garantie pour des prêts et des transactions.