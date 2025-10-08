Pourquoi Donald Trump réclame une enquête contre le sénateur démocrate Richard Blumenthal

À la suite d’une audition tumultueuse au Sénat entre le sénateur démocrate Richard Blumenthal et la ministre de la Justice Pam Bondi, le président américain Donald Trump a réclamé ce mardi 8 octobre l’ouverture d’une enquête à l'encontre du sénateur.

Un échange tendu et Donald Trump réplique aussitôt. Le président américain a réclamé, ce mardi, l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sénateur démocrate Richard Blumenthal après une audition houleuse au Sénat avec sa ministre de la Justice, Pam Bondi. Le dirigeant des États-Unis n’a d’ailleurs pas mâché ses mots à l’encontre du sénateur de l’État du Connecticut depuis 2011. «Le moralisateur Richard, "Da Nang Dick", Blumenthal, peut-être la plus grande blague du Sénat des États-Unis, est de retour !», a écrit le chef de l’État américain sur sa plate-forme Truth Social, avant d’ajouter : «Il faut enquêter et obtenir justice».

Donald Trump l'a ainsi qualifié d'«escroc» ou de plus «grand imposteur de l’histoire du Sénat américain» affirmant que Richard Blumenthal «a menti jusqu'au milieu de sa carrière politique, convainquant tout le monde, en particulier les médias "Fake News", qu'il était un grand "héros de guerre" qui vivait au bord de la mort dans les jungles du Vietnam».

Âgé de 79 ans, Richard Blumenthal a bien bénéficié de cinq ajournements de service militaire pendant la guerre du Vietnam avant de s'engager chez les Marines en 1970. Pour autant, ce dernier n'a jamais servi en Asie du Sud-Est, contrairement à ce qu'il a pu affirmer dans le passé. Mais les raisons de la colère du locataire de la Maison Blanche à l'encontre du sénateur pourraient être d'une tout autre origine.

Une question qui fâche

L’ancien procureur général du Connecticut de 1991 à 2011 a été particulièrement pugnace mardi lors de l’audition au Sénat de la ministre américaine de la Justice, Pam Bondi. Avec d’autres élus démocrates, ce dernier accuse la secrétaire d'Etat d’instrumentaliser la justice à des fins partisanes.

Richard Blumenthal a alors demandé si la veille de l’inculpation de l’ancien directeur du FBI James Comey, qui avait mené l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine 2016, la ministre avait discuté de l'ancien patron du FBI avec le président lors d'un dîner à la Maison Blanche. Question à laquelle l’ancienne avocate de Donald Trump a refusé de répondre.

Une raison potentiellement suffisante pour expliquer la colère du président américain, puisque depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, Trump a pris un certain nombre de mesures punitives contre ceux qui s'opposent à lui. D’autant plus qu’en 2017, Richard Blumenthal a poursuivi le président en justice, le soupçonnant d’avoir violé une clause de la Constitution américaine qui interdit aux fonctionnaires d’accepter des cadeaux. L’affaire avait été finalement rejetée, mais sûrement pas oubliée par le président Trump.