Reuters fête les 40 ans de son service photo : voici notre sélection de 40 clichés historiques

Alors que l'agence de presse internationale Reuters a célébré le 40e anniversaire de son service photographique, retour en images sur les 40 plus marquantes.

Le meilleur du photojournalisme. Reuters, la plus grande agence de presse au monde, fondée à Londres en 1851, a fêté le 25 septembre, les 40 ans du lancement de son service photo.

Au cours des quatre dernières décennies, les photographes de l'agence canado-britannique ont réalisé plus de 14 millions d'images fortes, pour documenter rapidement les grands événements d'actualité sur tous les continents.

Chaque année, plus de 1,5 million de clichés sont produits par les 611 photographes de Reuters en provenance de 120 pays, et distribués en une fraction de seconde à des milliards de personnes. Certaines images exceptionnelles ont acquis une reconnaissance mondiale grâce aux prestigieux prix Pulitzer et du World Press Photo.

l'attentat contre le world trade center (2001)

© Shannon Stapleton/REUTERS

Des secouristes transportent le révérend Mychal Judge, aumônier du service d'incendie de New York, mortellement blessé, hors de la tour du World Trade Center à New York, aux États-Unis, tôt le matin du 11 septembre 2001. Les deux tours jumelles ont été percutées par deux Boeing de la compagnie American Airlines détournés par le groupe jihadiste Al-qaida. Un troisième avion s'est écrasé sur le Pentagone à Washington et un dernier dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie, alors qu'il visait la Maison-Blanche. Près de 3.000 personnes ont trouvé la mort ce jour-là, faisant de cette attaque terroriste islamiste la plus meurtrière jamais perpétrée.

«l'homme au char de tiananmen» (1989)

© Arthur TSANG/REUTERS

Icône mondiale, symbole de la résistance individuelle contre le pouvoir étatique chinois, un homme se tient devant un convoi de chars dans l'avenue de la Paix éternelle, à quelques mètres centaines de mètres de la place Tiananmen, à Pékin, le 5 juin 1989. À ce jour, l'identité du «Tank Man» («L'homme au char») reste inconnue.

la pandémie de covid-19 en inde (2021)

© Danish SIDDIQUI/REUTERS

Un «Naga Sadhu» ou saint homme hindou, se couvre le visage d'un masque avant de se baigner dans le Gange lors du traditionnel Shahi Snan, ou bain royal, lors du festival Kumbh Mela à Haridwar, en Inde, le 12 avril 2021. Alors que les cas et les décès liés à la pandémie de Covid-19, ont explosé en Inde en avril et mai, les hôpitaux ont manqué d'oxygène, provoquant la mort par asphyxie de nombreux patients. En 2022, le photographe indien Danish Siddiqui a été récompensé du prix Pulitzer de la photographie de reportage pour sa couverture des conséquences de la pandémie de Covid-19 en Inde, récompense partagée avec ses compatriotes photojournalistes Adnan Abidi, Sanna Irshad Mattoo et Amit Dave. Pour rappel, le 11 janvier 2020, le Covid-19 faisait officiellement son premier mort à Wuhan, dans le centre de la Chine, après y être apparu en novembre 2019. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), sur les 776,8 millions de cas officiellement recensés en cinq ans dans 234 pays et territoires, entre 13,3 et 16,6 millions de personnes en sont mortes.

la marche en soutien à charlie hebdo (2015)

© Stéphane MAHÉ/REUTERS

Le 11 janvier 2015, un homme tient un crayon géant alors qu'il participe à une marche de solidarité réunissant les Français et plusieurs chefs d'État et de gouvernement dans les rues de Paris, après une série d'attentats islamistes qui a débuté par l'attaque de Charlie Hebdo le 7 janvier, suivi le 8 janvier par une fusillade meurtrière à Montrouge, puis le 9 janvier par les prises d'otages d'une imprimerie à Dammartin-en-Goële et de l'Hyper Cacher porte de Vincennes. Les internautes ont baptisée cette photo de Stéphane Mahé «Le Crayon guidant le peuple», en référence au célèbre tableau d'Eugène Delacroix, «La Liberté guidant le peuple».

le réchauffement des relations entre l'urss et les États-unis (1985)

© Denis PAQUIN/REUTERS

Le président américain Ronald Reagan (à droite) serre la main du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev lors de leur première rencontre pour signer un traité sur les armes à Genève, le 19 novembre 1985. Les deux dirigeants se sont rencontrés pour la première fois afin de discuter des relations diplomatiques internationales et de la course aux armements.

le tsunami le plus destructeur de l'histoire (2004)

© Arko DATTA/REUTERS

Une femme indienne pleure la mort d'un proche tué par le tsunami à Cuddalore, à environ 180 km au sud de la ville de Madras, dans le sud de l'Inde, le 28 décembre 2004. Le 26 décembre 2004, à 7h58, heure locale, un tremblement de terre de magnitude 9,1 s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra, provoquant un tsunami dévastateur qui a fait plus de 220.000 morts en quelques heures dont près de 170.000 en Indonésie, 31.000 au Sri Lanka, 16.400 en Inde et 5.400 en Thaïlande. Des millions d'autres se sont retrouvées sans ressources à la suite de l'une des pires catastrophes naturelles de mémoire d'homme. Le photographe indien Arko Datta a remporté en 2005, le World Press Photo Award pour son exceptionnelle et authentique image d'actualité.

l'argentine championne du monde (1986)

© Gary HERSHORN/REUTERS

L'Argentin Diego Maradona célèbre en brandissant le trophée de la Coupe du monde alors qu'il est porté hors du terrain après la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du monde contre l'Allemagne de l'Ouest sur le score de 3 à 2, au stade Azteca de Mexico, au Mexique, le 29 juin 1986.

la chute du dictateur saddam hussein (2003)

© Goran TOMASEVIC/REUTERS

Un soldat américain observe la chute de la statue géante du président irakien Saddam Hussein dans le centre de Bagdad, le 9 avril 2003, en Irak. Une fois la statue tombée au sol, les Irakiens ont dansé dessus en signe de mépris pour l'homme qui les a gouvernés d'une main de fer pendant 24 ans. Après une campagne de 20 jours, les forces armées de la coalition internationale, menée par les États-Unis et le Royaume-Uni, sont parvenues à s'emparer de Bagdad, la capitale du pays, et à abattre le régime despotique de Saddam Hussein.

les funérailles d'une victime du 7-octobre (2023)

© Evelyn HOCKSTEIN/REUTERS

Le 26 octobre 2023, dans le cimetière d'Holon, en Israël, des amis et des membres de la famille se mettent à l'abri alors que les sirènes d'alerte aux roquettes retentissent pendant les funérailles de Sagiv Ben Zvi, 24 ans. Celui-ci a été tué lors de l'attaque meurtrière du 7 octobre menée par le Hamas depuis la bande de Gaza alors qu'il assistait au festival Nova dans le sud d'Israël. Le jour de l'attaque, les commandos du Hamas ont massacré près de 1.200 personnes, en majorité des civils, et en ont enlevé 240, selon les autorités israéliennes.

le sacre historique des bleus (1998)

© Desmond BOYLAN/REUTERS

Le Brésilien Ronaldo passe devant les joueurs français qui célèbrent leur victoire en Coupe du monde après le coup de sifflet final de la finale au stade de France, à Saint-Denis, en France, le 12 juillet 1998. La France a gagné le match 3-0 grâce à deux buts de Zinedine Zidane en première période et un d'Emmanuel Petit dans les arrêts de jeu. Le premier titre mondial des Bleus a été remporté par la sélection d'Aimé Jacquet à l'occasion de sa première finale de Coupe du monde, après trois échecs en demi-finales (1958, 1982 et 1986).

la nouvelle-orleans balayée par katrina (2005)

© Robert GALBRAITH/REUTERS

Un homme s'agrippe au toit d'un véhicule avant d'être secouru par les garde-côtes américains dans les rues inondées de La Nouvelle-Orléans, après le passage de l'ouragan Katrina, en Louisiane, aux États-Unis, le 4 septembre 2005. Six jours après que l'ouragan a touché les côtes de la Louisiane, le 29 août, les habitants continuent d'être secourus de leurs maisons et des rues de la ville ravagée par les inondations.

la tragédie des réfugiés kurdes à la frontière irako-turque (1991)

© Yannis BEHRAKIS/REUTERS

Des réfugiés kurdes irakiens désespérés se battent pour obtenir une miche de pain lors d'une distribution d'aide humanitaire dans les montagnes d'Isikveren, à la frontière entre l'Irak et la Turquie, le 5 avril 1991. À la fin de la première guerre du Golfe, un soulèvement contre le régime du dictateur Saddam Hussein voit le jour en mars 1991 dans les régions chiites du sud-est de l'Irak et dans le Kurdistan irakien, au nord-est du pays. La révolte échoue et est réprimée en un mois par les forces restées fidèles au tyran. Environ 1,5 million de Kurdes ont fui dans la panique leur pays pour échapper à l'armée irakienne. Environ 600.000 d'entre eux se sont réfugiés en Turquie, mais la moitié d'entre eux se sont retrouvés bloqués dans les montagnes enneigées à la frontière irako-turque.

le drame du stade du heysel (1985)

© Nick DIDLICK/REUTERS

Un supporter blessé est transporté sur une civière de fortune après l'effondrement d'un mur de tribune avant le début de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions opposant la Juventus à Liverpool, au stade du Heysel, qui a fait 39 morts, à Bruxelles, en Belgique, le 29 mai 1985. La plupart des victimes ont succombé piétinées ou étouffées sous la pression d'un mouvement de foule provoqué par des supporters anglais. Cinq à six cents personnes ont également été blessées. Cette catastrophe a obligé l'UEFA à durcir les normes de sécurité dans les stades.

michael jackson et son bébé suspendu au-dessus du vide (2002)

© Tobias SCHWARZ/REUTERS

Depuis une fenêtre d'un hôtel berlinois, l'artiste et pop star américaine Michael Jackson tient Prince Michael II, son bébé de 9 mois, d'un seul bras et le maintient quelques secondes dans le vide tandis qu'il regarde ses fans amassés plus bas sur le trottoir de la capitale allemande, le 19 novembre 2002. Le comportement alarmant et irresponsable du chanteur a créé la polémique.

le combat de lady diana contre les mines antipersonnel (1997)

© REUTERS

Lady Diana, princesse de Galles, traverse une voie déminée dans un champ de mines actif à Huambo, en Angola, le 15 janvier 1997. Porte-drapeau du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans sa campagne pour l'interdiction des mines antipersonnel, elle a effectué une visite de quatre jours en Angola et s'est rendue à Huambo, sur les hauts plateaux du centre du pays, où elle a rencontré le HALO Trust, une organisation caritative qui s'efforce de déminer les champs de mines laissés par la guerre civile angolaise.

le grand exode des yézidis (2014)

© Rodi SAID/REUTERS

Fuyant les atrocités commises par Daesh dans la ville de Sinjar, en Irak, des personnes appartenant à la communauté yézidie, minorité religieuse kurdophone, marchent vers la frontière syrienne à la périphérie de la région du mont Sinjar, près de la ville frontalière syrienne d'Elierbeh, dans le gouvernorat d'Hassaké, le 11 août 2014. Le génocide des yézidis par les forces fidèles à l'organisation terroriste fera plus de 3.000 victimes en Irak et en Syrie.

usain bolt, l'homme de rio (2016)

© Kai PFAFFENBACH/REUTERS

La superstar du sprint, le Jamaïcain Usain Bolt s'est qualifié pour la finale du 100m en remportant de manière impressionnante sa demi-finale en 9"86, aux Jeux olympiques de Rio 2016, au stade olympique de Rio de Janeiro, au Brésil, le 14 août 2016. Dans une demi-finale très relevée, avec le Canadien Andre de Grasse et l'Américain Trayvon Bromell, les deux médaillés de bronze des derniers Mondiaux de Pékin en 2015, le sextuple champion olympique a d'abord dû gérer un faux départ, celui du Bahreïni d'origine jamaïcaine Andrew Fischer. Après le deuxième envol, Usain Bolt a livré une impressionnante ligne droite, se permettant de se relâcher après les 50 mètres pour regarder ses adversaires.

l'assaut du capitole à washington (2021)

© Leah MILLIS/REUTERS

Alors que les élus du Congrès certifient la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle, une foule de partisans de l'ex-président américain Donald Trump se bat avec des membres des forces de l'ordre devant une porte qu'ils ont enfoncée lors de l'assaut du Capitole à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2021.

la libération de nelson mandela (1990)

© Ulli MICHEL/REUTERS

Le dirigeant sud-africain Nelson Mandela, 71 ans, symbole de la lutte contre l'apartheid, est accompagné de son ex-épouse Winnie, quelques instants après sa libération de prison, le 11 février 1990, après 27 ans, 6 mois et 6 jours d'emprisonnement.

le tsunami dévastateur au nord du japon (2011)

© Kim KYUNG HOON/REUTERS

Un navire se trouve échoué au milieu d'une zone dévastée par un tsunami géant, à Kesennuma, dans le nord du Japon, le 17 mars 2011. Ce tsunami meurtrier a été entrainé par l'un des plus violents séismes jamais enregistrés dans l'archipel nippon, un tremblement de terre de magnitude 9, survenu au large des côtes nord-est du Japon, le 11 mars 2011. Les flots en furie ont envahi la centrale atomique de Fukushima Daiichi, bordant le Pacifique, provoquant la pire catastrophe nucléaire civile depuis Tchernobyl en 1986.

la cruauté de la guerre en ukraine (2022)

© Alkis KONSTANTINIDIS/REUTERS

Yana Bachek est consolée par son compagnon Yevgeniy Vlasenko et sa mère Liubov Gubareva, alors qu'elle pleure la mort de son père Victor Gubarev, 79 ans, tué par des bombardements russes en Ukraine, à Kharkiv, en Ukraine, le 18 avril 2022. Celui-ci était sorti pour acheter du pain lorsqu'il a été tué par un fragment d'obus tombé devant son immeuble. Aux côtés des fosses communes de Boutcha, près de Kiev, ou de la destruction de la ville portuaire de Marioupol, les bombardements aveugles de villes comme Kharkiv sont devenus le symbole de ce que le Kremlin a appelé son «opération militaire spéciale» en Ukraine. La mort de Gubarev est l'une des trois au moins survenues ce jour-là à Kharkiv, ville soumise à des bombardements quasi quotidiens depuis le lancement de l'invasion russe le 24 février.

le nord-ouest de los angeles ravagé par un feu incontrôlable (2024)

© David SWANSON/REUTERS

Des pompiers poussent une voiture ancienne alors que la fumée s'élève du Mountain Fire à Camarillo, en Californie, aux États-Unis, le 6 novembre 2024. Un incendie se propage rapidement au nord-ouest de Los Angeles, détruisant maisons et terres agricoles, nourri par des vents violents qui l'ont mené aux portes de banlieues huppées comme Camarillo, une ville de 70.000 habitants, située à une soixantaine de kilomètres du centre de Los Angeles.

la chute du mur de Berlin (1989)

© David BRAUCHLI/REUTERS

Un manifestant détruit le mur de Berlin sous le regard des gardes-frontières est-berlinois depuis le haut de la porte de Brandebourg, le 11 novembre 1989. Dans la nuit du 9 au 10 novembre, le premier morceau du mur de Berlin est tombé, un moment historique d'ouverture des points de passage entre Berlin-Est et Berlin-Ouest.

la mort de ben laden annoncée par barack obama (2011)

© Jason REED/REUTERS

Des photographes prennent des clichés du président américain Barack Obama après qu'il a annoncé en direct à la télévision la mort d'Oussama Ben Laden, depuis la salle Est de la Maison Blanche à Washington, le 1er mai 2011. Barack Obama a déclaré que les Etats-Unis avaient tué le chef d'Al-qaida lors d'une opération commando près de la capitale pakistanaise, et salué l'aide des autorités d'Islamabad. Près de 10 ans après les attentats du 11-Septembre, «justice est faite», a-t-il affirmé.

l'exode massif au kosovo (1999)

© Yannis BEHRAKIS/REUTERS

Durant la guerre du Kosovo, une femme supplie les policiers macédoniens d'ouvrir le passage en Macédoine alors que plus de 10.000 réfugiés kosovars albanais sont bloqués dans le no man's land du poste frontière de Blace entre le Kosovo et la Macédoine, le 1er avril 1999. Ces Albanais chassés du Kosovo vers la Macédoine par les forces serbes patientent, sous une pluie glacée, au poste-frontière de Blace, dans l'attente de leur enregistrement et de leur évacuation par les autorités macédoniennes.

La réunion d'un mini-sommet européen sur la crise financière (2008)

© Philippe WOJAZER/REUTERS

Le président du conseil italien Silvio Berlusconi (au centre) s'entretient avec le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel (à gauche) lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet consacré à la crise financière internationale, à l'Élysée, à Paris, le 4 octobre 2008. Autour du président français, président en exercice de l'Union européenne, sont réunis la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre britannique Gordon Brown et le Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Les quatre membres européens du G8 ont pris l'engagement solennel de soutenir les établissements financiers européens en difficulté, a annoncé Nicolas Sarkozy à l'issue de ce mini-sommet réuni à Paris.

la cathédrale notre-dame de paris ravagée par les flammes (2019)

© Philippe WOJAZER/REUTERS

A Paris, des étincelles jaillissent dans les airs alors que les pompiers de Paris s'activent pour éteindre les flammes qui ravagent la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019. L'incendie de la cathédrale qui s'est déclaré peu avant 19h, s'est propagé à grande vitesse, gagnant la toiture réalisée entre le XIIe et le XIVe siècle, ainsi que la célèbre flèche qui s'est effondrée sous le poids des flammes, semant la stupeur en plein cœur de la capitale.

une poignée de mains historique à la maison blanche (1993)

© REUTERS

Le président Clinton réunit le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin (à gauche) et le président de l'OLP Yasser Arafat pour une poignée de main historique après la signature de l'accord de paix entre Israël et l'OLP à la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis, le 13 septembre 1993. Yasser Arafat tend d'abord la main à Ytzhak Rabin, puis Bill Clinton rapproche les deux anciens ennemis. Cet accord historique, pour la première fois, jette les bases d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens et crée l'espoir d'une paix globale au Proche-Orient après quarante-cinq ans de conflit.

haîti frappé par le séisme le plus meurtrier de son histoire (2010)

© Carlos BARRIA/REUTERS

Un homme se nettoie le front tout en marchant dans une rue détruite de Port-au-Prince, après le tremblement de terre survenu en Haïti, le 15 janvier 2010. Le séisme de magnitude 7 qui a frappé le 12 janvier ce pays de la Caraïbe, a fait plus de 200.000 morts et 1,3 million de sans-abris dont quelque 300.000 personnes à Port-au-Prince où les trois quarts de la capitale ont été détruits.

la tentative d'assassinat de donald trump à butler (2024)

© Brendan McDERMID/REUTERS

Le candidat républicain à la présidence et ancien président américain Donald Trump est aidé par les services secrets après des coups de feu lors d'un rassemblement électoral au Butler Farm Show à Butler, en Pennsylvanie, aux États-Unis, le 13 juillet 2024. L'ex-président de 78 ans a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après plusieurs tirs qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs. L'auteur de la tentative d'assassinat est un jeune de 20 ans de Pennsylvanie, Thomas Matthew Crooks, qui a été abattu par les tireurs d'élite du Secret Service.

le drame aérien le plus meurtrier au monde (1985)

© Masaharu HATANO/REUTERS

Des soldats fouillent les débris du Boeing 747 de la Japan Air Lines qui s'est écrasé sur les flancs du mont Osutaka, au nord-ouest de Tokyo, le 13 août 1985. L'équipage du vol JAL 123, parti le 12 août de Tokyo à destination d'Osaka, a perdu le contrôle de l'appareil environ 10 minutes après le décollage. Au total, 505 passagers et 15 membres d'équipage ont péri. Seuls quatre passagers ont survécu. Ce drame est l'accident d'avion le plus meurtrier au monde impliquant un seul appareil. La pire catastrophe aérienne au monde reste la collision sur une piste en 1977 entre deux Boeing 747 à Tenerife dans les îles Canaries, en Espagne, qui a fait 583 morts.

la crise des migrants en europe (2015)

© Bernadett SZABO/REUTERS

Des migrants syriens franchissent une clôture à la frontière serbo-hongroise pour entrer en Hongrie, dernière étape de leur dangereux périple vers l'Union européenne, près du village de Roszke, le 27 août 2015. La frontière entre la Serbie et la Hongrie, point d'entrée dans l'Union européenne et la zone de Schengen, est devenue l'un des principaux points de passage des très nombreux migrants qui fuient la guerre et cherchent un nouvel avenir en Europe. La Hongrie est confrontée à un afflux sans précédent de migrants avec plus de 140.000 arrivées depuis le début de l'année, soit plus du double du total de l'année 2014. En 2015, plus d'un million de migrants sont arrivés en Europe, selon l’Organisation internationale pour les migrations, soit quatre fois plus qu'en 2014.

la city de londres ciblée par un attentat de l'ira (1993)

Une personne a été tuée à Londres par l'explosion d'une bombe de forte puissance dans le quartier des affaires de la City, lors d'un attentat revendiqué par l'IRA (Armée républicaine irlandaise), le 24 avril 1993. La victime de cet attentat à la bombe, qui a fait un mort et 45 blessés dans la City de Londres, est un reporter-photographe pigiste, qui travaillait pour le quotidien populaire News of the World.

une cérémonie grandiose pour l'ouverture des jeux de pékin (2008)

© Jerry LAMPEN/REUTERS

Le drapeau national chinois est hissé lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin 2008 au Stade national, également connu sous le nom de «Nid d'oiseau», le 8 août 2008. Sous les yeux des deux tiers de la planète, la Chine a accompli son rêve olympique de manière flamboyante, symbolisant la montée en puissance du géant asiatique malgré les controverses. Durant ce spectacle au «Nid d'oiseau», exaltant sa civilisation de 5.000 ans, la Chine a tenté de faire oublier les polémiques sur les droits de l'Homme, le Tibet et la pollution.

les funérailles en grande pompe de la reine Elizabeth ii (2022)

© Hannah McKAY/REUTERS

Le cercueil de la reine Elizabeth II est transporté hors de l'abbaye de Westminster après une cérémonie funéraire officielle, le jour de ses funérailles nationales, à Londres, en Grande-Bretagne, le 19 septembre 2022. La souveraine britannique est décédée le 8 septembre dans son château de Balmoral, à l'âge de 96 ans, après plus de 70 ans sur le trône. Elle a été inhumée au château de Windsor, ultime étape d'une journée de funérailles grandioses.

l'incendie spectaculaire de jos verstappen au gP d'allemagne (1994)

© Joachim HERRMANN/REUTERS

De l'essence a été projetée sur la voiture de course de Formule 1 du Néerlandais Jos Verstappen quelques secondes avant que la voiture et l'équipage de la Benetton-Ford ne prennent feu lors du ravitaillement en carburant au Grand Prix d'Allemagne de F1 à Hockenheim, le 31 juillet 1994. L'incendie a été éteint en quelques secondes mais Jos Verstappen et trois mécaniciens, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital. C'est la première fois qu'un tel accident se produisait.

barack obama, premier président noir américain (2008)

© Gary HERSHORN/REUTERS

Le président élu des États-Unis, le sénateur démocrate Barack Obama, âgé de 47 ans, arrive pour s'adresser à ses partisans avec son épouse Michelle (à gauche) et leurs enfants Malia (2e à gauche) et Sasha (2e à droite) lors de son rassemblement électoral, après avoir été déclaré vainqueur de la campagne présidentielle américaine de 2008 à Chicago, le 4 novembre 2008. Barack Obama a remporté cette nuit une victoire historique, devenant le premier Noir à accéder à la Maison Blanche.

la révolution roumaine (1989)

© Radu SIGHETI/REUTERS

Des manifestants roumains se sont rassemblés devant le siège du Parti communiste à Bucarest pendant la révolution anticommuniste, le 22 décembre 1989. Après trente-quatre années de règne, le dictateur communiste Nicolae Ceausescu est renversé du pouvoir et, avec sa femme Elena, exécuté par un peloton d'exécution le jour de Noël 1989. Plus de 1.000 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les rebelles et les forces de sécurité de Ceausescu au cours de ce qui a été la plus sanglante de la vague de révoltes anticommunistes qui s'est propagée à travers l'Europe de l'Est en 1989.

léon marchand, le héros des jeux olympiques de paris (2024)

© Marko DJURICA/REUTERS

Léon Marchand a remporté sa 4e médaille d'or individuelle lors du 200m 4 nages aux Jeux Olympiques de Paris 2024, à La Défense Arena, à Nanterre, en France. Cette récompense vient parachever une semaine déjà folle pour la natation mondiale, et inédite dans l'histoire du sport français. Le nageur français rejoint l'Est-Allemande Kristin Otto et les Américains Mark Spitz et Michael Phelps dans le gotha des nageurs quatre fois titrés en individuel dans une même édition des Jeux. Le Français Léon Marchand a remporté vendredi son quatrième titre des JO de Paris, en s'imposant en finale du 200 m quatre nages.

le royaume des chats d'aoshima (2015)

© Thomas PETER/REUTERS

Des chats envahissent le port de l'île d'Aoshima, dans la préfecture d'Ehime, au sud du Japon, le 25 février 2015. Une armée de chats règne sur la plus célèbre des 11 «îles aux chats» du pays, se blottissant dans des maisons abandonnées ou se pavanant dans des villages de pêcheurs envahis par des félins qui sont six fois plus nombreux que les humains. En effet, plus de 120 chats résident sur l'île en compagnie d'une petite vingtaine de Japonais. À l'origine, les félins avaient été amenés sur Aoshima pour lutter contre une invasion de souris, depuis ils se sont multipliés.